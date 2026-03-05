Тагильчанин заключил контракт с Минобороны, чтобы погасить долги по алиментам

В ГУФССП России по Свердловской области на исполнении находится исполнительное производство об уплате алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина не платил алименты в течение целого года. Он дважды привлекался к административной ответственности, но мер по погашению задолженности, выросшей до 285 тысяч рублей, не принял.

«Разум отца просветлел, а глаза открылись только после возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ. С целью выплатить задолженность перед детьми мужчина заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации, в связи с чем производство по уголовному делу было приостановлено. Но было возобновлено сразу же после увольнения с военной службы. Только тогда должник нашёл средства и за один день погасил задолженность по алиментам», — рассказали АН «Между строк» судебные приставы.