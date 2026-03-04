Больше всего нелегальных вырубок леса в УрФО зафиксировано в Свердловской области 

В 2025 году Свердловская область стала лидером по росту нелегальной заготовки древесины в Уральском федеральном округе. По данным Департамента лесного хозяйства по УрФО, объём незаконных рубок в регионе увеличился вдвое по сравнению с предыдущим годом — с 11,5 до 22,9 тысяч кубометров. Ущерб от действий чёрных лесорубов составил более 834 млн рублей.

В остальных регионах Уральского федерального округа незаконная заготовка древесины снижается, в то время как в Свердловской области наблюдается её двукратный рост.

По информации департамента, в целом по УрФО в 2025 году было зафиксировано 28 980 кубометров незаконно заготовленной древесины, что привело к ущербу в размере 928 млн 920 тысяч рублей. Для сравнения, в 2024 году незаконные рубки составили 19 171 кубометр с ущербом 494 млн 717 тысяч рублей, а в 2023 году – 42 953 кубометра, ущерб от которых достиг 705 млн 754 тысяч рублей.

Начальник Департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков отметил, что в Свердловской области прирост незаконных рубок составил 11 тысяч кубометров. Он подчеркнул, что прошлогодние показатели всё ещё ниже, чем в предыдущие годы, когда объём нелегальных рубок достигал 40 тысяч кубометров, работа по борьбе с этими преступлениями и привлечению виновных к ответственности демонстрирует положительную динамику. По его словам, эффективность работы следственных органов растёт: если в 2024 году было возбуждено 51 уголовное дело, то в 2025-м – уже 79.

Всего по УрФО в 2025 году было возбуждено 236 уголовных дел по фактам незаконных рубок.

Согласно данным, Свердловская область занимает лидирующую позицию по объёму незаконно заготовленной древесины в округе. Из почти 29 тысяч кубометров, выявленных по УрФО, 22 968 кубометров были обнаружены именно в Свердловской области, что составляет более 79% от общего объёма.

Для сравнения, в других регионах показатели значительно ниже:

— Курганская область: 1 754 кубометра, ущерб – 15 млн 109 тысяч рублей.

— Тюменская область: 2 067 кубометров, ущерб – 26 млн 305 тысяч рублей.

— Челябинская область: 1 251 кубометр, ущерб – 35 млн 576 тысяч рублей.

— ХМАО – Югра: 808 кубометров, ущерб – 12 млн 992 тысячи рублей.

— ЯНАО: 132 кубометра, ущерб – 4 млн 11 тысяч рублей.