В Свердловской области двум местным жителям предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при отлове бездомных собак

Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Свердловской области расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на мероприятия по обращению с безнадзорными животными.

В рамках расследования двум жителям региона Денису Неустроеву и его бизнес-партнёру, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенном организованной группой с использованием служебного положения и в особо крупном размере).

По данным следствия, Денис Неустроев, занимая руководящую должность в коммерческой организации, создал преступную группу с целью хищения бюджетных средств, выделенных муниципалитетам. В группу также вошёл второй обвиняемый. Для прикрытия своей деятельности они приобрели транспорт для перевозки животных, арендовали офис в Камышлове и организовали приют. Согласно условиям контрактов, сотрудники коммерческой структуры должны были отлавливать, содержать, лечить, вакцинировать и стерилизовать безнадзорных собак, а также пристраивать их. Однако фигуранты не выполняли свои обязательства, предоставляя муниципальным организациям подложные документы о выполненных работах и завышая их стоимость. В результате в период с 2020 по 2022 год они похитили более 25 млн рублей из областного бюджета.

Подозреваемых задержали в Камышлове и доставили в Екатеринбург на допрос.

Кроме того, следователи совместно с волонтёрами собирают доказательства жестокого обращения с животными для их дальнейшей правовой оценки, добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета продолжают расследование, собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемых.