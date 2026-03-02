Под Нижним Тагилом в ДТП пострадали три ребёнка

Сегодня, 2 марта, утром около 8:10 под Нижним Тагилом произошло ДТП, в котором пострадали три ребёнка.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 45-летний водитель «Газели», поворачивая налево с улицы Новой в селе Николо-Павловском на Южный подъезд к Нижнему Тагилу, не уступил дорогу автомобилю Toyota Hilux под управлением 54-летнего мужчины, который двигался прямо со стороны Екатеринбурга.

В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних пассажиров иномарки — 13-летняя девочка и два 10-летних мальчика, которые были госпитализированы в Детскую городскую больницу.

Как объяснил сотрудникам Госавтоинспекции водитель Toyota, он с семьёй возвращался из Екатеринбурга домой. Пешеходный переход он проехал на зелёный свет светофора, а после заметил выезжающий со второстепенной дороги автомобиль ГАЗ. Мужчина попытался затормозить, но избежать столкновения не удалось.

Водитель «Газели» имеет стаж вождения 25 лет и с начала этого года уже трижды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Водитель иномарки со стажем вождения 26 лет привлекался к административной ответственности один раз. В момент аварии все участники были пристёгнуты ремнями безопасности, оба водителя были трезвы.

В отношении водителя автомобиля ГАЗ вынесено определение о возбуждении административного расследования по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрёстков, повлёкшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевших).

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено проведение проверки по факту ДТП.