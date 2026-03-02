Ушёл из жизни известный драматург Николай Коляда

В ночь на 2 марта в Екатеринбурге на 69-м году жизни скончался драматург и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда. Информация об этом появилась утром в соцсетях театра.

Как сообщает Е1, 25 февраля Николай Коляда был госпитализирован в реанимацию ЦГБ № 1 Екатеринбурга. Изначально предполагалось, что драматург попал в больницу из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Как рассказала его сестра Вера, проблем со стороны ЖКТ выявлено не было. Врачи диагностировали двустороннее воспаление лёгких.

«Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушёл из жизни выдающийся драматург, актёр, режиссёр Николай Владимирович Коляда. Всю свою жизнь он посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе. Имя Николая Коляды, как и проекты, созданные им, известны далеко за пределами Среднего Урала. Каждый год благодаря театральному фестивалю, созданному Николаем Владимировичем, Екатеринбург погружался в атмосферу настоящего праздника. Человек, которого называют “уральским солнцем современной драматургии”, таким и был – находясь в самом сердце театральной жизни, он объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров, зрителей. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким Николая Владимировича Коляды, всему культурному сообществу региона. В нашей памяти Николай Владимирович навсегда останется ярким, интересным, удивительно тонким человеком, преданным своему делу и своему театру», — написал на своей странице губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Николай Коляда родился 4 декабря 1957 года в Казахстане. Он — один из самых заметных театральных деятелей современной России: драматург, режиссёр и педагог. Окончив театральное училище, Коляда начал работать артистом с 17 лет. В 1980 году начал писать пьесы, а в 1989-м стал членом Союза писателей СССР. С 1994 года преподавал в Екатеринбургском театральном институте, где сформировал так называемую «уральскую школу драматургии».

В 2003 году основал в Екатеринбурге частный «Коляда-Театр», который получил мировую известность и участвовал в престижных фестивалях. Коляда — автор более 120 пьес и более 60 спектаклей. Он также инициировал драматургический конкурс «Евразия» и фестиваль «Коляда-Plays». Лауреат многочисленных литературных и театральных премий, в том числе номинант национальной театральной премии «Золотая маска».

«В это сложно поверить. Об этом сложно говорить. Николай Владимирович был добрым другом нашего театра. Его фестиваль “Коляда-Plays” мы любили всей душой! Сколько счастья и любви дарил Николай Коляда людям театра! Солнечная память солнечному человеку», — говорится в соцсетях Нижнетагильского драматического театра.