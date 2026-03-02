Алексей Иванов: Уральская троица — это отец и сын Черепановы и пар святой. В Нижнем Тагиле прошла встреча с автором нашумевших бестселлеров

В минувшую субботу в Нижнем Тагиле в креативном кластере «Самородок» прошла встреча с известным российским писателем, авторов нашумевших бестселлеров («Географ глобус пропил» (18+), «Сердце Пармы» (16+), «Золото бунта» (18+) и других) Алексеем Ивановым и его продюсером Юлией Зайцевой. В переполненном зале культурного центра речь шла об Урале и его особом историческом пути, литературе, металлургии, старообрядцах, святом паре отца и сына Черепановых, христианстве, язычестве, Мамине-Сибиряке и духе огня, прирученном Акинфием Демидовым.

«Уральский рабочий реализовывался через труд. Не через власть, богатство, удачливость, а именно через труд. Поэтому мастеровые были главной культурной фигурой Урала, они себя посвящали делу и все свои усилия вкладывали в то, чтобы развивалось производство. И среди этих многочисленных мастеров выделяются два мастера, которые стали олицетворением уральского мастера, если не считать литературных персонажей. Это ваши тагильские культурные герои отец и сын Черепановы. И они важны для всего Урала не только потому, что они построили первый в России паровоз, а ещё и потому, что они своей жизнью явили некий нравственный эталон. То есть эталон человека, который всю свою жизнь отдаёт труду. И сами они как люди жили праведно. И вот обратите внимание, что в уральском менталитете сложилась такая как бы троица — Ефим Черепанов, Мирон Черепанов и паровоз Черепановых или — отец, сын и пар святой. Я этого говорю к тому, что индустриальной культуре понятие святости не чуждо, просто в ней это понятие обретает свои удивительные формы. И мне, как писателю, как культурологу очень интересно изучать и осмыслять, как это понятие проявилось в уральской действительности», — рассказал Алексей Иванов.

Этому феномену в том числе уделено немало внимания в новом романе писателя «Невьянская башня» (16+), о котором также шла речь на встрече. В основе повествования, по словам автора, «вывернутый наизнанку» классический фаустовский сюжет.

«У меня не дьявол заставляет человека служить себе, а наоборот, человек, в лице Акинфия Демидова, заставляет дьявола, которого я изобразил в образе духа огня, служить себе, загнав его в домну», — делится писатель.

Он отмечает, что, хотя в романе и присутствует мистика, там много реальной истории и реальных исторических персонажей, а по шкале от 0 до 100 степень его достоверности составляет 85.

Алексей Иванов также поделился своими мыслями о современном историческом романе и почему сегодня такие тексты надо писать не так, как в XIX и даже в XX веке.

«На мой взгляд, Дмитрий Мамин-Сибиряк рассказывал об Урале и горнозаводской цивилизации неправильно. Он пытался нивелировать разницу между Уралом и остальной Россией и при этом неизбежно терялась самобытность края, его уникальность и особый исторический путь. Ведь Урал в дореволюционной России был едва ли не самый развитый в промышленном отношении регион и это не была провинция. Напротив, даже Москва могла показаться более провинциальной по своему укладу, скажем в XVIII веке, чем Тагил или Екатеринбург, где в то время кипела жизнь и реализовывались грандиозные проекты», — считает писатель.

Кроме того, он отмечает, что современный исторический роман должен строиться на других основаниях, чем прежде. Например, знаменитый и хороший для своего времени роман Евгения Федорова «Каменный пояс» (16+) сегодня уже устарел.

«Сейчас нужно придумывать что-то новое. Во-первых — повествование нужно вписать в общеевропейский контекст. Как в романе “Невьянская башня”, где я делаю акцент на готику, ведь башня построена в готическом стиле и из этой готики уже проистекают другие сюжеты, близкие европейской культуре. Во-вторых — роман должен строиться не на одном сюжете, а на историческом фоне. Это может быть несколько историй, связанных общим персонажем. Ну и в третьих — без литературных технологий не обойтись — текст должен быть сюжетным и увлекательным», — говорит Иванов.

Завершилась встреча с известным писателем традиционной автограф сессией.

Напомним, в апреле 2025 года Алексей Иванов приезжал в Нижний Тагил и дал большое интервью руководителю креативного кластера «Самородок» Екатерине Третьяковой в рамках совместного с Агентством новостей «Между строк» проекта — серии видеоподкастов «Самородки Уральской земли» (16+).