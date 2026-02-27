В селе под Нижним Тагилом построят школу почти за 1 млрд рублей

В селе Петрокаменское, расположенном в 40 км от Нижнего Тагила, построят новую школу на 300 мест. Соответствующий тендер объявило Управление капитального строительства региона. Новое здание будет расположено на месте школы № 1 и планируется к сдаче к началу 2029 года.

Сейчас в селе, где проживает чуть более трёх тысяч человек, работает единственная школа, построенная в 1950-е годы. По условиям контракта новое образовательное учреждение разместится на том же участке. Подрядчику предстоит демонтировать старые постройки, вырубить деревья, разработать проект и благоустроить территорию после завершения строительства, включая высадку зелени.

Согласно техническому заданию, школа сможет принять до 300 учащихся единовременно и будет не выше трёх этажей. Генподрядчику нужно будет создать проект, который пройдет государственную экспертизу, после чего начнутся строительные работы. В школе должны быть стандартные классы, включая специализированные кабинеты химии, физики и технологии.

Из-за ограниченного размера территории и количества учеников, в школе не будет отдельного помещения для культурно-массовых мероприятий. Спортивный зал должен быть оборудован качественной акустикой и трансформироваться для проведения концертов и других мероприятий.

Школа должна соответствовать требованиям безопасности: на входе будут установлены турникеты и электронные карты доступа. Также необходимо предусмотреть пожарную и охранную сигнализации.

На территории школы не будет полноценного стадиона, но планируется создание кольцевой беговой дорожки на 100 метров, площадок для баскетбола и волейбола. Будут организованы зелёные зоны, игровая площадка и высажены многолетние кустарники и деревья. Особое внимание уделяется выбору растений: все однолетние культуры должны быть гипоаллергенными.

Проектирование должно быть завершено до конца августа 2027 года, а строительно-монтажные работы планируется завершить к концу января 2029 года. Гарантия на все работы и материалы по контракту составляет пять лет. Стоимость проекта — 973,5 млн рублей.