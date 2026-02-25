Областное Минприроды в 2026 году проведёт обследование Черноисточинского и Висимского водохранилищ в окрестностях Нижнего Тагила

В 2026 году Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области проведёт обследование Черноисточинского и Висимского водохранилищ в окрестностях Нижнего Тагила.

«Целью запланированных работ является проведение наблюдений, оценка и прогнозирование изменений состояния водоёмов, чтобы своевременно выявить разрушение береговых линий и процессы изменения дна. <…> Результаты исследований станут основанием для проведения работ по расчистке водоёмов в последующие годы», — рассказал глава регионального Минприроды Денис Мамонтов.

Всего в 2026 году будет проведён мониторинг 39 озёр, водохранилищ и рек на территории области. Среди водоёмов, где пройдут обследования также Верхне-Тагильское, Верхне-Туринское, Нижне-Туринское водохранилища, участки рек Исеть, Тура, Пышма, Ирбит, Билибаевка и других, озёра Костоусовское, Тыгиш, Червяное, Большой Сунгуль и Малый Оус.

В процессе мониторинга с использованием эхолота и других измерительных приборов проводится изучение глубин водоёмов, выявляются зоны заиливания дна, определяется примерный объём иловых отложений, фиксируются факты разрушения береговой линии. Дополнительно выполняется анализ воды и донных отложений — исследуется их химический состав, в том числе на содержание тяжелых металлов и фосфатов.

Также в рамках исследований осуществляется проверка соблюдения предприятиями, расположенными в границах водоохранных зон, установленного режима природопользования. Особое внимание уделяется отсутствию загрязняющих сбросов в водоёмы и недопущению разрушения берегов в результате их деятельности.

Водохранилища, озёра и реки выбирают по ряду критериев: это либо источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населённых пунктов, либо объекты, активно используемые в рекреационных целях. При выборе также учитывались обращения граждан, органов местного самоуправления и предписания надзорных органов.

Напомним, после очистки Черноисточинского водохранилища земснарядом от донных отложений в нём снизилась концентрация целого ряда химических веществ. Содержание цинка — в три раза, меди — в 1,4 раза, никеля и нефтепродуктов — в 1,7 раза.