В Нижнем Тагиле полицейские совместно с сотрудником банка спасли пенсионерку, едва не ставшую жертвой мошенничества

18 февраля пенсионерке из Нижнего Тагила позвонил неизвестный, представившийся сотрудником компании сотовой связи и предложил продлить срок действия договора. Тагильчанка согласилась и, следуя его указаниям, продиктовала серию и номер своего паспорта. В завершение разговора мошенник пообещал, что документы будут направлены ей заказным письмом.

Через несколько дней женщине снова позвонили. На этот раз неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ранее с ней связывались мошенники, которые якобы хотят завладеть её денежными накоплениями. В ходе разговора пенсионерка рассказала о своих сбережениях на сумму более 500 тысяч рублей, а также сообщила, в каких банках они находятся. Звонивший убедил её в необходимости «обезопасить» накопления: он настоял на том, чтобы тагильчанка сняла все деньги со счетов и ожидала дальнейших указаний.

«При попытке снятия значительной суммы сотрудница банка обратила внимание на то, что женщина, возможно, под воздействием мошенников пытается осуществить операции по обналичиванию счетов. В связи с этим она незамедлительно обратилась в полицию. Сотрудники полиции оперативно прибыли в банк, где тагильчанка утверждала, что деньги ей необходимы для личных целей. Несмотря на это, сотрудники полиции всё же доставили потенциальную потерпевшую в отдел полиции № 16”, где с ней была проведена профилактическая беседа, в ходе которой пожилая женщина наконец поняла, что могла стать жертвой обмана и лишиться всех своих накоплений. Благодаря слаженной работе сотрудников полиции и банковских работников удалось предотвратить мошенничество и уберечь жительницу города от потери денежных средств», — говорится в сообщении пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское».

Полиция напоминает, что сотрудники спецслужб, полиции, банков и социальных учреждений не предлагают по телефону осуществлять какие-либо денежные операции. Никому не сообщайте коды из СМС-сообщений, реквизиты банковских карт и персональные данные. Не поддавайтесь на угрозы и давление. Мошенники используют страх, чтобы вынудить человека действовать быстро. При сомнительных звонках немедленно прекращайте разговор и самостоятельно перезванивайте в официальную организацию. В случае подозрения на мошенничество незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102.

Также в полиции призывают жителей предупреждать своих пожилых родственников о распространённых схемах обмана и сохранять бдительность.