В Нижнем Тагиле пенсионера обвинили в избиении девушки-инвалида

Сотрудникам отдела полиции № 17 МУ МВД «Нижнетагильское» предстоит разобраться в непростой истории, которая произошла 11 февраля в одном из дворов на Вагонке.

Как рассказала АН «Между строк» дворник ТСЖ «Зари-47» Софья, в прошлую среду в утреннее время она чистила снег на закреплённой за ней территории. Перед началом уборки председатель ТСЖ Александр Власенко дал Софье указание складывать снег с пешеходной зоны на автомобильный проезд. В этот раз женщине помогала её 27-летняя дочь Алёна, которая имеет инвалидность II группы и по мере своих сил помогает матери.

«Она нетрудоспособна, у неё ум пятилетнего ребёнка, глаз не видит, ухо не слышит. Я её с собой беру, чтобы она чуть-чуть подработала, люди её тут все любят», — поделилась Софья с журналистом АН «Между строк».

В это время на улицу вышла одна из жительниц дома по имени Александра и стала возмущаться, что теперь из-за снега нельзя проехать на автомобиле. Тут важно отметить, что конфликт Софьи с Александрой и её родителями начался ещё около года назад. Споры возникают регулярно из-за уборки придомовой территории рядом с припаркованными автомобилями.

«Выскочила сначала дочь (Александра), начала меня оскорблять. Говорит: “Мне надо с детьми выезжать в больницу”. Я ей отвечаю, что только что перед ней машина спокойно проехала. Она берёт меня, толкает, хватает лопату. Я говорю: “На каком основании вы мою лопату берёте? Это моя личная лопата, я её сама купила”», — вспоминает Софья.

После этого, по её словам, Александра ушла за своим отцом — Георгием, который выйдя из подъезда направился к Алёне и, взяв лопату, ударил девушку по голове и спине. После того как мать вступилась за дочь и отобрала лопату у обидчика, он выхватил её обратно и принялся скидывать снег с проезжей части на почищенный асфальт. Жильцы дома, заметившие конфликт, вызвали председателя ТСЖ и полицию.

После инцидента мать написала заявление в полицию и отвезла Алёну в травмпункт, где, по её словам, было диагностировано сотрясение мозга.

«В травме поставили диагноз: сотрясение мозга — правда, небольшое, но сотрясение, однако по большей части у неё стресс был. Она неделю уже лежит в больнице, спина там что-то повреждена, ещё на неделю оставляют», — сообщила Софья.

Председатель ТСЖ Александр Власенко, который приступил к своим обязанностям в октябре прошлого года, рассказал АН «Между строк», что уже давал полиции объяснения по факту произошедшего со слов сотрудницы и отметил, что ранее с Георгием знаком не был.

Как рассказали журналисту АН «Между строк» сам Георгий и его жена, причиной конфликта стала непродуманная уборка снега, при которой крупные и спрессованные глыбы были выброшены на проезжую часть, перекрыв проезд. По словам пенсионера, насилия к девушке он не применял, а лишь пытался расчистить проезд, чтобы его дочь смогла отвезти ребёнка в поликлинику.

«Всю дорогу закидали глыбами, сделали затор. Машины сейчас по пешеходной дорожке едут. А нам ребёнка — внука, ему 2 года — надо было везти в поликлинику на приём. Дочь вышла, естественно, сказала им. Лопату у них хотела взять — устроили скандал. Она вернулась чуть ли не со слезами. Я вышел, взял лопату и пошёл отгребать, потому что надо выехать. Они матом на меня. Потом нажаловались председателю. Приехал председатель и на меня, который годится ему в отцы, наехал чуть ли не с кулаками и матом трёхэтажным», — рассказал мужчина.

Узнала об обвинении в избиении Алёны семья Георгия лишь вечером, когда в квартиру, к находившейся тогда дома Александре пришла полиция с целью установить обстоятельства произошедшего.

«Нам потом сказали, что участковый пришёл, якобы муж Алёну ударил. Человеку 70 лет, он у нас муху не обидит. В 22:00 дочке позвонили в дверь. Она даже в квартиру не пустила, мало ли кто. Рассказывают, что та девушка с сотрясением мозга в больнице лежит. Говорят — она инвалид. Если она инвалид, что же она такую тяжёлую работу делает? Мужику здоровому тяжело такие глыбы снега кидать», — рассказала АН «Между строк» жена Георгия Светлана.

Кроме того, Светлана отметила, что несколько лет назад сама была председателем этого ТСЖ и указала на то, что уборка снега на территории двора проводится неверно и может за собой повлечь серьёзные последствия.

«Я сама была председателем этого дома. Мы никогда не чистили зимой тротуар до асфальта. Снег нападал — убрали, и всё. А они до плитки выскребают. В марте начнётся оттепель, подморозит — там же катушка будет, гололёд, бабушки ноги переломают. А сейчас они накидали глыбы прямо на проезжую часть. А если скорой или пожарной нужно будет проехать? Для них каждая минута дорога, а им придётся объезжать вокруг соседнего дома, чтобы подъехать. Это неправильно. Нам тогда в администрации всегда говорили: чистите хоть каждый день, но не на дорогу. А Софью я давно знаю. Они думают только о себе: лишь бы убрать, а куда кидать — не волнует. Глыбы спрессованные накидали, никакая машина по ним не проедет», — объясняет женщина.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» редакции АН «Между строк» сообщили, что в отдел полиции № 17 действительно поступало заявление от Софьи по поводу нападения на её дочь. Материал проверки сейчас находится в службе участковых уполномоченных, все участники конфликта опрошены, устанавливаются свидетели и возможные очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято обоснованное решение.