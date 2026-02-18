В Свердловской области рухнул спрос на гири и скакалки

В Свердловской области в январе на 39% по сравнению с прошлым годом упал спрос на гири для силовых тренировок, сообщает 66.RU со ссылкой данные исследования «Контура».

Также резко снизился спрос на степперы (минус 27%), коврики для йоги (минус 19%) и скакалки (минус 19%), несмотря на снизившуюся цену. При этом заметно вырос спрос на эспандеры (плюс 26%), которые подорожали на 4% по сравнению с прошлым годом.

Аналитик данных в «Контуре» Ксения Корзан связывает снижение спроса на некоторые спортивные товары для силовых занятий дома с возвращением людей в спортзалы и на групповые тренировки.

«К окончанию зимы потребители возвращаются в режим постоянных тренировок в спортзалах и групповых занятий», — считает она.