В Городской больнице № 4 Нижнего Тагила открыли современный блок реанимации и рентгенохирургии

В Нижнем Тагиле введён в эксплуатацию современный реанимационно-операционный блок в Городской больнице № 4, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На реконструкцию, перепланировку и оснащение подразделения общей площадью более 360 квадратных метров в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» было направлено около 38 млн рублей. В обновлённом блоке специалисты уже начали приём экстренных пациентов хирургического, травматологического и сосудистого профилей из Нижнего Тагила и Горнозаводского округа.

«Перед коллективом медучреждения поставлена чёткая задача: за счёт новых помещений, современного оборудования и выверенной маршрутизации снизить летальность и увеличить объёмы экстренной медицинской помощи», — подчеркнула министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

После реконструкции здания операционная имеет отдельный вход через систему специальных отсеков и прозрачные перегородки, которые обеспечивают визуальный контроль пациента из нестерильной зоны. В реанимации были установлены новые системы подачи кислорода, освещение и климат-контроль, а аппаратура непрерывного мониторинга передаёт данные в ординаторскую в реальном времени для непрерывного контроля над пациентами, позволяя оперативно корректировать терапию.

Кроме того, в блоке появилась гибридная операционная, оснащённая современным ангиографом. Система позволяет выполнять малоинвазивные процедуры под рентген-контролем в режиме реального времени, что снижает травматичность операций, а также риск осложнений и время восстановления пациентов.

«Мы открываем новые поликлиники для детей и взрослых, возводим общие врачебные практики и фельдшерско-акушерские пункты в сельской местности. При этом важную роль играет обновление действующих медицинских центров, в том числе окружного значения, ведь сюда за медицинской помощью обращаются жители большого числа близлежащих населённых пунктов. Приёмное отделение, операционная и реанимация Городской больницы № 4 Нижнего Тагила объединены в непрерывный “маршрут спасения”», что позволит существенно сократить время от поступления пациента в больницу до начала лечения и спасать ещё больше жизней уральцев», — рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.