Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев выделил на свой пиар в СМИ 3,25 млн рублей 

Мэрия Нижнего Тагила в лице МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС) готова заплатить 3,25 млн рублей за свой пиар в СМИ. Соответствующий тендер размещён на портале госзакупок.

Официально объект закупки называется: «Оказание услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил и размещению социально значимой информации на интернет-портале, освещающем социально-политические и общественно-значимые события, происходящие, в том числе в Свердловской области».

СМИ-победитель должно выпустить до конца года 125 информационных материалов, не менее 1500 знаков каждый.

Отметим, что мэрия Нижнего Тагила несколько лет подряд заключает контракты на информационное обслуживание с изданием TagilCity, которое входит в федеральный медиахолдинг 1MI.

При этом основатель и бывший владелец компании 1MI Фёдор Щербаков весной 2024 года был заочно арестован по делу о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. По последней информации, Щербаков находится за пределами страны. В феврале 2025 года 1MI перешёл в собственность одного из крупнейших в России операторов рекламы на медиафасадах Maer. По данным СМИ, относительно недавно глава Maer Константин Майор женился на двоюродной племяннице Владимира Путина Вере.

Напомним, в начале декабря 2025 года стало известно, что Владислав Пинаев заплатил 156 тысяч рублей за интервью «Российской газете» о том, что «Нижний Тагил превращается в город для жизни».