Общество

Суд заочно арестовал владельца федерального медиахолдинга 1MI Фёдора Щербакова, которому принадлежит интернет-издание TagilCity.ru

14.03.2024 15:51
Суд заочно арестовал владельца федерального медиахолдинга 1MI Фёдора Щербакова, которому принадлежит интернет-издание TagilCity.ru

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца по делу о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) бывшего гендиректора киностудии «Ленфильм» и владельца федерального медиахолдинга 1MI Фёдора Щербакова, которому принадлежит интернет-издание TagilCity.ru. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы. 

Постановление суда об аресте вступит в силу после задержания Щербакова на территории России или с момента его экстрадиции. Сейчас Щербаков находится за пределами страны.

Ранее МВД объявило Щербакова в розыск. Как сообщало Ura.ru со ссылкой на свои источники, в ноябре прошлого года он покинул Россию, поскольку ему грозило уголовное преследование в рамках дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, также был арестован близкий к Щербакову пиарщик Антон Сафонов. По данным ТАСС, следствие предполагает, что Сафонов требовал у Бровко 2 млн рублей в обмен на отказ опубликовать компромат в Telegram-канале «Небрехня», а Щербаков имеет прямое отношение к работе Сафонова, их связывают каналы «Небрехня», «Временное правительство» и соучредительство в ООО «Диджитал софт». РБК со ссылкой на свои источники сообщало, что Щербаков мог быть объявлен в уголовный розыск в связи с тем, что против него дали показания владельцы и администраторы Telegram-канала «Небрехня».

Напомним, что мэрия Нижнего Тагила регулярно заключает контракты на информационное обслуживание с изданием TagilCity.ru. В этом году контракт был заключён в январе. В 2022 году пиарить тагильскую мэрию за 2,4 млн рублей также поручили TagilCity.ru. Издание должно было освещать социально-политические и общественно значимые события Нижнего Тагила и Свердловской области и опубликовать не менее 252 тематических новостей за год. Отметим, что тогда TagilCity.ru было единственным претендентом, подавшим заявку на освещение работы мэра Владислава Пинаева и его команды в СМИ. В 2020 году компания также оказалась единственным участником закупки, но договор был заключён. 

Как прокомментировала АН «Между строк» редактор TagilCity.ru Александра Логинова, уголовное преследование Фёдора Щербакова не скажется на деятельности СМИ.

Фото: Lenfilm.ru
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