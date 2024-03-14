Суд заочно арестовал владельца федерального медиахолдинга 1MI Фёдора Щербакова, которому принадлежит интернет-издание TagilCity.ru

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца по делу о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) бывшего гендиректора киностудии «Ленфильм» и владельца федерального медиахолдинга 1MI Фёдора Щербакова, которому принадлежит интернет-издание TagilCity.ru. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Постановление суда об аресте вступит в силу после задержания Щербакова на территории России или с момента его экстрадиции. Сейчас Щербаков находится за пределами страны.

Ранее МВД объявило Щербакова в розыск. Как сообщало Ura.ru со ссылкой на свои источники, в ноябре прошлого года он покинул Россию, поскольку ему грозило уголовное преследование в рамках дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, также был арестован близкий к Щербакову пиарщик Антон Сафонов. По данным ТАСС, следствие предполагает, что Сафонов требовал у Бровко 2 млн рублей в обмен на отказ опубликовать компромат в Telegram-канале «Небрехня», а Щербаков имеет прямое отношение к работе Сафонова, их связывают каналы «Небрехня», «Временное правительство» и соучредительство в ООО «Диджитал софт». РБК со ссылкой на свои источники сообщало, что Щербаков мог быть объявлен в уголовный розыск в связи с тем, что против него дали показания владельцы и администраторы Telegram-канала «Небрехня».

Напомним, что мэрия Нижнего Тагила регулярно заключает контракты на информационное обслуживание с изданием TagilCity.ru. В этом году контракт был заключён в январе. В 2022 году пиарить тагильскую мэрию за 2,4 млн рублей также поручили TagilCity.ru. Издание должно было освещать социально-политические и общественно значимые события Нижнего Тагила и Свердловской области и опубликовать не менее 252 тематических новостей за год. Отметим, что тогда TagilCity.ru было единственным претендентом, подавшим заявку на освещение работы мэра Владислава Пинаева и его команды в СМИ. В 2020 году компания также оказалась единственным участником закупки, но договор был заключён.

Как прокомментировала АН «Между строк» редактор TagilCity.ru Александра Логинова, уголовное преследование Фёдора Щербакова не скажется на деятельности СМИ.