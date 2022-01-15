Мэрия Нижнего Тагила потратит на пиар в местном СМИ 2,4 млн рублей

Освещать деятельность мэрии Нижнего Тагила в 2022 году в очередной раз будет Tagilcity.ru. На это администрация города готова потратить 2 млн 394 тысячи рублей.

Конкурс на освещение деятельности органов местного самоуправления в конце декабря объявило МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС). Первоначальная стоимость контракта составляла 3 млн 19 тысяч рублей. Решение о том, что победителем конкурса стало ООО «Федеральный Медийный Альянс», которое занимается размещением рекламных материалов на портале TagilCity.ru, было подписано 14 января.

Согласно размещённому протоколу заседания конкурсной комиссии, портал Tagilcity.ru должен будет освещать социально-политические и общественно значимые события Нижнего Тагила и Свердловской области. Всего на сайте СМИ должно быть опубликовано не менее 252 тематических новостей за год. При этом других подробностей заключённого договора нет в открытом доступе.

Отметим, что TagilCity.ru был единственным претендентом, заявившимся на освещение работы мэра Владислава Пинаева и его команды в СМИ. В 2020 году компания также оказалась единственным участником закупки, но договор был заключён.