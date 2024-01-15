Паблик «[ТТ] Нижний Тагил» и сетевое издание Tagilcity.ru заключили контракты на пиар администрации города

Администрация Нижнего Тагила заключила контракты с местными информационными ресурсами, которые в ближайшие несколько месяцев будут освещать деятельность городской мэрии. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе администрации города, на этот раз муниципальные контракты были заключены с сетевым изданием Tagilcity.ru и местным пабликом во «ВКонтакте» «[ТТ] Нижний Тагил». Согласно одному из контрактов стоимостью 630 тысяч рублей, подрядчик в срок до 31 марта 2024 года должен опубликовать 42 материала о деятельности местных органов власти либо иную социально значимую информацию. В рамках второго контракта за 100 опубликованных заметок в срок до 30 апреля 2024 года организация получит 330 тысяч рублей. Уже традиционно подобные контракты заключаются без проведения торгов.

Отметим, администрация Нижнего Тагила регулярно заключает контракты с местными информационными ресурсами. Так, в начале прошлого года контракты общей стоимостью 1 млн рублей были заключены с «[ТТ] Нижний Тагил» и радиостанцией «Экорадио». В 2022 году пиарить тагильскую мэрию за 2,4 млн рублей также поручили Tagilcity.ru.