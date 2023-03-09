Около 1 млн рублей мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заплатит за свой PR паблику «Типичный тагильчанин» и «Экорадио» 

На освещение деятельности администрации Нижнего Тагила в городском паблике и на местном радио городские власти выделили дополнительно около 1 млн рублей. Муниципальное учреждение «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС) заключило два договора на PR мэрии без проведения торгов, пишет vtagile.ru.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации города, контракты были заключены с сообществом «Типичный тагильчанин» и радиостанцией «Экорадио». На услуги по подготовке, созданию и размещению информационных материалов в социальных сетях потратят 495 тысяч рублей. В паблике «Типичный тагильчанин» до 1 июля этого года должно появиться 150 положительных публикаций о работе городской администрации и лично мэра. На размещение информации на радио потратят 518 тысяч рублей, там подрядчик должен выпустить в эфир тематические передачи продолжительностью 498 минут.

В пресс-службе администрации настаивают, что предмет договора — это не пиар или реклама, а размещение социально значимой информации для жителей города.

«Это информация, в том числе и справочного характера: например, о перекрытиях дорог, анонсы предстоящих мероприятий. Это материалы, разъясняющие для горожан понятным языком суть преобразований в различных сферах. Также профилактические материалы, касающиеся противопожарной безопасности, соблюдения правил ПДД, правил поведения на водных объектах, и много другого», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе.

Напомним, ранее АРИС в очередной раз подписало договор на 2,4 млн рублей с местным изданием Tagilcity.ru. СМИ также будет освещать деятельность органов местного самоуправления.