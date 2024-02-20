МВД объявило в розыск владельца федерального медиахолдинга 1MI Фёдора Щербакова, которому принадлежит интернет-издание TagilCity.ru

МВД объявило в розыск Фёдора Щербакова — гендиректора «Ленфильма» и владельца федерального медиахолдинга 1MI, которому принадлежит интернет-издание TagilCity.ru. Соответствующая информация появись в базе ведомства. Он разыскивается по статье УК РФ, но по какой именно, не уточняется.

Как сообщало Ura.ru со ссылкой на свои источники, в ноябре прошлого года Щербаков покинул страну, поскольку ему грозило уголовное преследование в рамках дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, таже был арестован близкий к Щербакову пиарщик Антон Сафонов. По данным ТАСС, следствие предполагает, что Сафонов требовал у Бровко 2 млн рублей в обмен на отказ опубликовать компромат в Telegram-канале «Небрехня», а Щербаков имеет прямое отношение к работе Сафонова, их связывают каналы «Небрехня», «Временное правительство» и соучредительство в ООО «Диджитал софт». РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что Щербаков мог быть объявлен в уголовный розыск в связи с тем, что против него дали показания владельцы и администраторы Telegram-канала «Небрехня».

В феврале в рамках этого дела Хамовнический райсуд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии администратора Telegram-канала «Кремлёвский мамковед» Станислава Садовова.

Напомним, что мэрия Нижнего Тагила регулярно заключает контракты на информационное обслуживание с изданием TagilCity.ru. В этом году контракт был заключён в январе. В 2022 году пиарить тагильскую мэрию за 2,4 млн рублей также поручили TagilCity.ru. Издание должно было освещать социально-политические и общественно значимые события Нижнего Тагила и Свердловской области и опубликовать не менее 252 тематических новостей за год. Отметим, что тогда TagilCity.ru было единственным претендентом, подавшим заявку на освещение работы мэра Владислава Пинаева и его команды в СМИ. В 2020 году компания также оказалась единственным участником закупки, но договор был заключён.

Как прокомментировала АН «Между строк» редактор TagilCity.ru Александра Логинова, уголовное преследование Фёдора Щербакова не скажется на деятельности СМИ.

«На работе издания это не отразится», — сказала Александра Логинова.

По данным СМИ, с 1999 года Фёдор Щербаков занимал пост заместителя руководителя в пресс-центре политического движения «Единство». С 2004 года — референт руководителя аппарата правительства России, С 2007 по 2008 год был помощником министра регионального развития России Дмитрия Козака. В 2008–2009 годах — советник президента группы компаний «Олимпстрой», которая возводила олимпийские объекты в Сочи. С 2010 года — замгубернатора Волгоградской области по информационной политике. С 2012 по 2019 год работал советником в компаниях «Курорты Северного Кавказа» и РЖД. В 2016-м создал и возглавил медиахолдинг 1MI, в который входят около 30 городских изданий, порталы «Росбалт», «Нефть и капитал», «Агроинвестор», «Новые Известия». 8 сентября 2020 года был назначен гендиректором «Ленфильма».