В Нижнем Тагиле отремонтируют школу № 138 на Красногвардейской

Нижний Тагил официально прошёл конкурсный отбор и получит областную субсидию на капитальный ремонт школы № 138, расположенной по адресу Красногвардейская, 1. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Владислав Пинаев.

«Это здание 1932 года постройки, где сейчас учатся 369 ребят. Проект реализуется в рамках программы “Развитие системы образования в Свердловской области” и нацпроекта “Молодёжь и дети”», — уточнил мэр.

Всего на ремонт здания планируется направить 318 млн рублей (70% — из областного бюджета, 30% — из городского). Работы пройдут поэтапно в 2026–2027 годах. Строители обновят кровлю и фасад, пищеблок, спортзал, все кабинеты, а также системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электросети и пожарную сигнализацию.

Отмечается, что это уже 11-я школа, капитально отремонтированная в муниципалитете за последние годы.