В Нижнем Тагиле суд отказал компании во взыскании с водителя компенсации за ремонт автобуса

29 января 2026 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес решение по гражданскому делу, полностью отказав компании «Автоплюс-НТ» в иске о взыскании с водителя автобуса 172,5 тысяч рублей за ремонт транспортного средства.

«Компания “Автоплюс-НТ” требовала возмещения ущерба, причинённого автобусу НЕФАЗ, арендованному у третьей фирмы. 5 марта 2025 года водитель Лебедев, имеющий более 30 лет стажа, в рамках своих должностных обязанностей по проверке исправности транспортного средства пытался подтянуть тормозную систему (трещотки) в ангаре работодателя. Ключевой факт, принятый судом во внимание: “пол гаража был затоплен водой на 20 сантиметров”. Чтобы выполнить необходимый осмотр и регулировку, работник был вынужден заехать на эстакаду. Он также принял меры предосторожности, подложив под колёса противооткатные упоры. Однако автобус сорвался с эстакады и повредил переднюю часть, ударившись в ворота. Работодатель, проведя оценку, насчитал ущерб в 202 068 рублей, удержал из зарплаты водителя его среднемесячный заработок 29 560 рублей и подал иск на оставшуюся сумму, ссылаясь на договор о полной материальной ответственности», — говорится в сообщении.

Суд установил, что с водителем автобуса, не являющимся экспедитором, нельзя законно заключить договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Такая возможность предусмотрена только для строго определённого перечня должностей, утверждённого Постановлением Минтруда № 85, в который водитель не входит. Следовательно, работник несёт ограниченную ответственность — в пределах своего среднего месячного заработка, что работодатель уже сделал.

Суд признал, что водитель действовал в рамках своих трудовых обязанностей по поддержанию транспортного средства в исправном состоянии. Затопленное помещение гаража создало условия, при которых безопасное выполнение работы было затруднено. Принятие мер предосторожности, то есть установка упоров, свидетельствует об отсутствии небрежности или умысла.

Суд указал на неисполнение работодателем ключевой обязанности — создания безопасных условий труда. Предоставление работнику затопленного рабочего места, а также отсутствие проверки исправности самого оборудования эстакады и упоров является существенным упущением со стороны компании «Автоплюс-НТ».

Суд, детально исследовав все обстоятельства, пришёл к выводу, что работодатель не доказал наличия оснований для полной материальной ответственности работника, а также не опроверг отсутствие собственной вины в создании аварийной ситуации.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.