Банк России с 2022 года вывел из-под санкций активы инвесторов на 12 трлн рублей 

С 2022 года Банк России (ЦБ РФ) принял ряд мер, которые позволили реализовать права инвесторов (вывод активов из-под санкционных рисков) на сумму более 12 трлн рублей, сообщили в ЦБ.

«Банк России всегда уделял и уделяет большое внимание защите прав инвесторов. Мы совместно с Минфином постоянно ведём работу, направленную на разблокировку их активов. За это время мы использовали механизмы: принудительного перевода ценных бумаг, которые учитываются в иностранном контуре; автоматической и принудительной конвертации депозитарных расписок на акции российских акционерных обществ; замещения коммерческих и суверенных еврооблигаций, а также передачи выплат по ним; выкупа нерезидентами заблокированных ценных бумаг за счёт средств на счетах типа «С»; замещения, выкупа, погашения еврооблигаций Республики Беларусь и Банка Развития Республики Беларусь. Кроме того, сумели обеспечить розничным инвесторам выплаты купонов и дивидендов по заблокированным иностранным бумагам за период с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года. Также с 2022 года выплачивается доход по российским ценным бумагам, депозитарным распискам и еврооблигациям в обход иностранной инфраструктуры», — отметили в ЦБ.

При этом сам Банк России находится под санкционными ограничениями с 2022 года, что создаёт серьёзные сложности при отстаивании интересов инвесторов в зарубежных судах.