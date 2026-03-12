Всероссийский детский эстрадный конкурс «Дети рулят» возвращается в Нижний Тагил

Всероссийский детский эстрадный конкурс «Дети рулят» (0+) возвращается в Нижний Тагил после долгого перерыва.

Впервые конкурс был проведён в 2007 году и с тех пор он превратился в настоящий праздник для детей и их родителей. Несколько лет конкурс не проводился, но в этом году организаторы приняли решение о его возобновлении.

Каждый год «Дети рулят» собирал более 1000 юных дарований, лучшие жюри со всей страны, классных партнёров и спонсоров.

На целых четыре дня, с 16 по 19 апреля 2026 года Дворец культуры металлургов в Нижнем Тагиле станет местом притяжения талантливых мальчишек и девчонок со всей страны!

Два дня дети будут соревноваться в различных номинациях: вокал (эстрадный, народный, народная стилизация, военно-патриотическая песня) и хореография (детский танец, народный танец, народная стилизация, военно-патриотический танец, эстрадный танец, современный танец, уличный танец). После конкурсных дней участников и зрителей будет ждать большой гала-концерт и церемония награждения.

Вход на выступления юных талантов в конкурсные дни будет свободным. Поэтому не упустите шанс стать свидетелями рождения новых ярких звёзд российской эстрады!

Если же вы являетесь руководителем детского творческого коллектива или родителями, воспитывающими юное дарование — смелее заполняйте заявку на участие в конкурсе и станьте частью большого и дружного творческого сообщества!

Изначально конкурс создавался для дошкольников, но со временем он перерос в серьёзное творческое состязание. В этом году к участию приглашаются дети в возрасте от трёх до 18 лет. Кроме того, существует отдельная смешанная возрастная категория.

Жюри конкурса «Дети рулят 2026» представлено российскими деятелями искусства и культуры, ведущими педагогами в области вокала и хореографии. Это хореографы Елизавета Навиславская (Екатеринбург), Александр Блинов (Екатеринбург), Александр Фролов (Екатеринбург) и педагоги по вокалу Наталья Толмачёва (Тюмень), Марина Макарова (Екатеринбург), Татьяна Запевалова (Екатеринбург).

Помимо конкурсных испытаний участников ждут творческие встречи, экскурсии, вечеринки и мастер-классы от приглашённых членов жюри по хореографии и вокалу.

Приём заявок на участие в конкурсе уже начался и продлится до 1 апреля. Подать заявку можно на сайте Дворца культуры металлургов.

https://dkntmk.ru/events/vokalno-khoreograficheskiy-estradnyy-konkurs-deti-rulyat-2026/#event-order-button

Либо непосредственно нажав на кнопку «Подать заявку» в Приложении конкурса.

Положение о конкурсе читайте здесь

Сообщество конкурса в ВК https://vk.com/detirulyatnt

Telegram-канал конкурса: https://t.me/detirulyatnt