В Нижнем Тагиле мошенники взяли с девушки 17 тысяч рублей предоплаты за съём несуществующей квартиры 

В отдел полиции № 18 Нижнего Тагила обратилась девушка, которая лишилась 17 тысяч рублей при попытке снять квартиру.

Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», потерпевшая нашла в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду. В нём было указано, что с арендодателем необходимо связаться в мессенджере.

В личной переписке неизвестная сообщила тагильчанке, что квартиру нужно забронировать, внеся 17 тысяч рублей предоплаты. Затем мошенница прислала ссылку, по которой нужно было пройти для оплаты аванса. Ссылка вела на сайт, где девушка ввела данные своей карты и перевела деньги. после этого на сайте появилось объявление о производстве технических работ. Тогда мошенница сказала, что оплата не прошла, и для бронирования квартиры необходимо внести оплату повторно. «Лишний» второй платёж злоумышленница пообещала позднее вернуть.

После отказа девушки от повторного перевода сайт был заблокирован. Тагильчанка осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.