В Нижнем Тагиле сгорело ещё одно кафе восточной кухни

Накануне, 9 марта, в Нижнем Тагиле произошёл серьёзный пожар в кафе на улице Крупской на Вагонке.

Сообщение о возгорании в кафе «У Бинната» поступило в 15:58. Посетителей в заведении не было, а четверо находившихся внутри сотрудников поздно сообщили о возгорании. Они отчаянно пытались потушить очаг, находившийся под крышей. К приезду пожарных огнём было охвачено уже 150 квадратных метров помещения.

В ликвидации пожара участвовали 24 пожарных, были задействованы восемь единиц техники. Открытое горение ликвидировали к 17:32, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены только в 20:17.

Частично здание кафе уцелело, однако кровля сгорела полностью, повреждены перекрытия. Дознаватели устанавливают причину пожара.

Напомним, в марте этого года это уже второй случай пожара в здании кафе восточной кухни в Нижнем Тагиле. Ранее, 4 марта, на Серовском тракте под Нижним Тагилом полностью сгорело кафе «У Сахила». Там предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание проводки в котельной.

Несмотря на серьёзные повреждения зданий, в обоих пожарах никто не пострадал.