В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с иномаркой, вылетевшей в сугроб на Тагилстрое 

В отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила рассказали подробности ДТП с вылетевшим в сугроб на Тагилстрое в автомобилем Skoda Rapid, которое произошло сегодня утром. Напомним, авария произошла на улице Индустриальной, напротив автомойки самообслуживания. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как водитель Toyota Picnic начал выполнять разворот. В этот момент Skoda Rapid, пытаясь избежать столкновения, резко повернула налево. Автомобиль врезался в сугроб и перевернулся на бок. Во время переворота иномарка также задела припаркованную LADA Granta.

«Я был на работе, услышал хлопок. Первыми приехали скорая помощь, затем сотрудники ГАИ, после — эвакуатор. Все сработали оперативно: на месте были в течение 20 минут, не более. Серьёзно никто не пострадал. Водитель выбрался через багажник, при помощи очевидцев. Водитель белого автомобиля спас жизнь человеку, совершающему разворот. По правилам в таких ситуациях нужно тормозить, и тогда удар пришёлся бы прямо в дверь. При боковом столкновении это могло закончиться переломом шейных позвонков, инвалидностью или даже смертью. Но он успел уйти от столкновения, хоть и с нарушением ПДД», — сообщил АН «Между строк» очевидец Фёдор Трачук.

Как сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила, водитель автомобиля Toyota Picnic был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ (Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой).

«Водитель автомобиля Skoda, 36-летняя женщина, двигалась по улице Индустриальной, уходя от столкновения с автомобилем Toyota под управлением 47-летнего мужчины, который при развороте не принял крайнее положение слева, допустила съезд с автодороги с последующим опрокидыванием автомобиля. Водитель автомобиля Skoda была осмотрена бригадой скорой медицинской помощи, от госпитализации отказалась», — поделились в ГАИ.