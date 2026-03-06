«Мне уже писали, что здесь чуть ли не всё разрушают, а у нас была полная тишь да гладь». Сотрудница АН «Между строк» задержалась в отпуске в ОАЭ из-за нападения Ирана

Руководитель отдела рекламы АН «Между строк» Елена Полюгова оказалась в непростой ситуации во время отпуска в Объединённых Арабских Эмиратах. Её возвращение домой совпало с тревожными новостями об атаке Ирана на территорию соседней страны. Однако, по словам самой туристки, на месте обстановка оказалась куда спокойнее, чем это выглядело из России по сообщениям СМИ и социальных сетей.

Путёвку она приобрела через тагильское агентство «Катюша тур», а туроператором выступила компания Fun&Sun. Тагильчанка отправилась в отпуск в конце февраля и 27 февраля была в Дубае. Там она проулялась по городу и успела провести день на пляже. Однако вечером, после возвращения в номер, её телефон оказался буквально переполнен тревожными сообщениями.

«Я прихожу с пляжа — а у меня куча сообщений о том, что тут всё взрывают, всё очень серьёзно. Но я это восприняла довольно спокойно. Во-первых, я понимаю, что новости иногда могут быть преувеличенными. Мне уже писали, что здесь чуть ли не всё разрушают, а у нас была полная тишь да гладь. Я сразу написала знакомым, которые были в Дубае, — они тоже ответили, что ничего не слышат (взрывов) и всё спокойно», — вспоминает тагильчанка.

Несмотря на поток тревожных сообщений из России, на месте, по словам женщины, ситуация выглядела совершенно иначе. Паники на улицах она не заметила ни среди местных жителей, ни среди туристов.

«Я никаких взрывов не слышала, никакой паники не видела. Даже писали мне, что якобы что-то в Шардже упало на торговый центр, но у нас было тихо. Шарджа вообще довольно строгий эмират, и мне кажется, если бы была реальная опасность, людей просто закрыли бы по домам. Но ничего подобного не происходило. Сейчас ещё Рамадан, и вечером на набережной огромное количество людей. Я выходила гулять примерно с пяти до девяти вечера — там и местные, и туристы, и торговые центры полные. Ни у кого никакой паники», — рассказывает Елена.

фото сделано Еленой 2 марта в Шардже фото сделано Еленой 2 марта в Шардже

По словам Елены, в её отеле проживали туристы из разных регионов России и Белоруссии. Общаясь с ними, она не заметила серьёзных волнений.

«Мы знакомились, разговаривали, и в принципе никто не паниковал. Нам сразу сказали: главное — следить за информацией и действовать строго по инструкциям туроператора. У меня вылет был запланирован на 2 марта. Когда пришло сообщение, что рейс отменён, нам просто сказали чаще находиться в отеле и быть на связи. Я так и делала: ни на какие экскурсии уже не ездила, на пляж не ходила. Только вечером выходила прогуляться, когда было понятно, что в этот день рейса уже точно не будет», — делится путешественница.

Несколько дней российские туристы фактически находились в режиме ожидания. При этом, по словам Елены, условия проживания для них были сохранены: туроператоры продлили размещение и питание.

«Нам всё продлили за счёт туроператоров — и проживание, и питание. Никто не страдал: все были сыты, накормлены и с кроватью. В отель даже начали привозить других туристов, у которых вылеты тоже сорвались. То есть людей не бросили, всех размещали», — говорит туристка.

3 марта Елене пришло сообщение от авиакомпании «Уральские авиалинии», что её рейс перенесён на 4 марта, однако точная дата вылета долго оставалась неопределённой.

«Мне написали, что рейс поставлен на вечер 4 марта. Я сразу связалась с оператором в Нижнем Тагиле — они подтвердили, что билет есть. Но дальше нужно было уточнять, будет ли трансфер до аэропорта, потому что вылет из Дубая, а это довольно далеко. Я снова написала представителю туроператора в Шардже, но мне сказали: “Информации пока нет, сидите и ждите”. И нам постоянно повторяли: не поддавайтесь на провокации, никуда сами не уезжайте, оставайтесь в отеле и ждите официальных сообщений», — рассказала Елена.

Затем 4 марта ей сообщили, что проживание в отеле продлено ещё на сутки, но спустя короткое время пришло новое сообщение: вылет состоится именно в этот день, и до аэропорта нужно срочно добираться самостоятельно.

«Я уже всем родственникам написала, что остаюсь ещё на сутки. Только спустилась на ресепшен — и приходит сообщение: срочно выезжайте в аэропорт, рейс сегодня, билет актуален. Время уже первый час дня, а вылет в четыре с чем-то. Мне сказали: трансфера не будет, нужно ехать самим. На ресепшене ребята сразу помогли — вызвали такси, и я буквально через несколько минут уже была в машине», — вспоминает она.

Поездка до аэропорта стоила около 165 дирхамов, то есть примерно 3,5 тысячи рублей. В туристической фирме ей пообещали компенсировать и эти расходы. Больше переживаний ей доставило время, за которое ей предстояло добраться до аэропорта, так как путь до отеля после прилёта занял 4 часа из-за сильных пробок, однако Елене повезло, и в обратную сторону она доехала всего за час. При этом сам аэропорт Дубая, по её словам, выглядел непривычно пустым.

«Около аэропорта почти никого не было. Я зашла — там сразу сотрудники спрашивают: “Екатеринбург?” Я говорю: “Да”. Они показали, куда идти. Внутри тоже было пусто. На табло, может быть, три-четыре рейса. В нашем секторе практически никого не было — ни в магазинах duty free, ни в кафе. Всё выглядело так, будто аэропорт почти не работает. Причём нас прямо отгоняли от окон. Сажали в глубине зала, объясняли, что такие правила», — делится тагильчанка.

Самолёт «Уральских авиалиний» вылетел с задержкой примерно на час. Перед взлётом пассажиры ещё некоторое время находились на взлётной полосе в ожидании разрешения. Кроме того, полёт оказался дольше, чем планировалось, из-за дозаправки в середине пути.

«Мы долго стояли. Казалось, что уже начинаем разгоняться, но самолёт снова останавливался. Командир сказал, что ждём одобрения на вылет. Люди, конечно, переживали — кто-то говорил, что нас сейчас могут снова вернуть в терминал. Но в итоге мы всё-таки взлетели. Через примерно четыре часа мы приземлились в Узбекистане. Из самолёта не выходили — просто была дозаправка, где-то полчаса. Потом снова взлетели и полетели в Екатеринбург. В Кольцово были около половины второго ночи», — рассказывает Елена.

По словам женщины, за всё время пребывания в Эмиратах больше всего паниковали не туристы на месте, а их родственники и друзья на Родине.

«Честно скажу: паниковали в основном мои знакомые и родственники, которые постоянно присылали мне новости. Я сидела в Эмиратах и разгребала их сообщения. Я понимаю, что они переживали, но у нас там обстановка была спокойная. Я подписана на местные чаты Шарджи — там тоже никто не “кипешевал”. Иногда появлялись какие-то странные слухи, но их быстро опровергали», — говорит туристка.

Многие туристы, с которыми Елена познакомилась в отеле, в итоге остались в ОАЭ дольше запланированного срока. Несмотря на то, что некоторым отдыхающим вылеты перенесли на неделю — со второго на девятое марта, паники среди них не было. Все спокойно ждали возможности улететь домой. При этом Елена подчеркнула, что туроператоры старались оперативно помогать туристам, но повезло не всем.

«Кому-то продлили проживание до 7 марта , кому-то до 9 марта. Почему-то именно я проскочила, хотя у меня как раз был один из самых ранних вылетов. Хочу сказать, что все, кто был завязан с туристической сферой, старались сработать максимально чётко. Да, иногда информация приходила не сразу, но я понимаю, что у них её просто не было. Менеджер из Нижнего Тагила Елена Белова отвечала мне в любое время суток — и ночью, и днём. Все были очень эмпатичные и старались помочь. Я даже хотела бы поблагодарить Fun&Sun. Коммуникация была выстроена хорошо, нам постоянно писали, объясняли, что делать. Я слышала, что у некоторых других операторов туристам вообще не отвечали или не давали информации, но у меня такого не было», — отметила тагильчанка.

Главным выводом из этой ситуации, по словам Елены, стало то, что в подобных обстоятельствах важно строго следовать инструкциям и не принимать самостоятельных решений.

«Самое главное для туриста в такой ситуации — чётко следовать рекомендациям. Если говорят сидеть в отеле — значит сидеть в отеле. Если бы я в тот момент ушла гулять и пропустила сообщение о вылете, я бы просто осталась без билета. У меня чемодан все дни был собран, я сидела в номере, работала с ноутбуком и ждала информацию. В итоге всё получилось вовремя», — говорит путешественница.

Вернувшись домой, она призналась, что приземление в Екатеринбурге стало облегчением — после жары, песка и морского воздуха выпавший снег ощущался чудом.

«Когда я прилетела в полупустое Кольцово, увидела снег — и даже сфотографировала. Снежинки под фонарями, всё блестит. Я стою и думаю: “Как же я соскучилась по снегу. Не нужен мне этот песок”. В общем, всё закончилось хорошо. Я всем довольна и благодарна тем, кто помогал и переживал за меня», — делится Елена.