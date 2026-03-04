В Нижнем Тагиле строительная фирма не сделала ремонт, на который получила от заказчика 350 тысяч рублей, и теперь её директору придётся выплатить клиенту в 3,5 раза больше

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес решение по иску местной жительницы Галины к строительной организации, не выполнившей условия договора.

В июне 2024 года Галина решила обновить кровлю своего частного дома и обратилась в ООО «Зелёный дракон». Согласовав с компанией условия оплаты и выполнения ремонтно-отделочных работ в течение месяца, женщина заплатила 350 тысяч рублей.

Однако, после истечения обозначенного срока исполнитель так и не произвёл никаких работ, в связи с чем тагильчанка обратилась в суд. Выяснилось, что договор, который она подписала, был заключён не с самой организацией, а с её директором — Натальей. Тогда суд привлёк женщину в качестве соответчика, так как именно она подписала договор и несла ответственность за выполнение работ.

Оценив факт неисполнения условий договора по предоставленным доказательствам, в том числе и фотографиям дома, суд признал право Галины на возврат денег за невыполненные работы.

Тагилстроевский районный суд удовлетворил требования тагильчанки и взыскал с Натальи 350 тысяч рублей и ещё 350 тысяч рублей неустойки, а также компенсацию морального вреда, штраф за нарушение прав потребителя и судебные расходы. Общая сумма составила почти 1,3 млн рублей. Кроме того, с ответчика будет взыскана госпошлина в размере 26 тысяч рублей. Сама Наталья в суд не явилась и своё отношение к предъявленному иску не высказала.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.