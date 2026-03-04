В Нижнем Тагиле педагогов, учеников и школьных охранников будут готовить к угрозам терактов

В школах Нижнего Тагила провели внеплановые проверки антитеррористической безопасности, по итогам которых сотрудник частного охранного предприятия, привлечённый к работе в одном из образовательных учреждений, был уволен.

Итоги профилактических мероприятий, направленных на проверку действий частных организаций, занимающихся охраной учебных заведений, были подведены на внеочередном заседании антитеррористической комиссии (АТК) по вопросам защищённости учащихся и персонала в муниципальных образовательных организациях.

Как сообщила начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева, для борьбы с несанкционированными проникновениями и другими противоправными действиями в школах сейчас принимаются определённые меры, на которые из бюджета было выделено более 331 млн рублей.

«Все объекты образования категорированы, все имеют паспорта безопасности. Везде установлены, функционируют и обслуживаются кнопки тревожной сигнализации. Установлены и функционируют системы контроля и управления доступа. Охрана объектов осуществляется работниками 12 частных охранных организаций в круглосуточном режиме. Сто процентов образовательных учреждений обеспечены ручными и стационарными металлодетекторами. Практически везде установлено оборудование систем видеонаблюдения. Все учебные заведения имеют периметральное ограждение территории», — цитирует Татьяну Удинцеву пресс-служба мэрии Нижнего Тагила .

В школах № 7 и № 12 была проведена внеплановая проверка на определение уровня готовности работников частных охранных предприятий к угрозе террористического акта. Однако в одной из школ сотрудник охраны допустил ошибку и недобросовестно выполнял свои обязанности, в связи с чем проверку школа не прошла.

«По нашей организации в одном из учреждений образования при проверке был выявлен случай недобросовестного исполнения своих обязанностей охранником. Сработал человеческий фактор. Соответствующие меры реагирования были приняты. Сотрудник уволен», — отметил директор частной охранной организации «Вымпел» Андрей Раев.

По итогам заседания АТК было решено продолжать мониторинг с целью выявления призывов к противоправной деятельности, проводить профилактические меры и разъяснительную работу в этом направлении. Кроме того, будут дополнительно отрабатываться действия учащихся, педагогов и охранников при угрозе теракта.

«К вопросам безопасности нельзя относиться формально. Десятки предотвращённых угроз по стране с начала календарного года и произошедшие ЧП в феврале в Анапе, Кодинске, Красноярске и Уфе прямо на это указывают. В городской системе образования вопросам профилактики экстремизма и терроризма мы уделяем особое внимание, но, считаю, в современных реалиях у нас есть ресурсы, чтобы максимально обезопасить образовательный процесс. Необходимо незамедлительно этим заняться», — отметил глава города Владислав Пинаев.