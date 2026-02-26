В Екатеринбурге силовики задержали банду подростков-неонацистов, нападавших на мигрантов

В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали пятерых подростков в возрасте от 14 до 16 лет, состоявших в праворадикальной экстремистской группировке. По информации СМИ, они нападали на случайных прохожих в разных районах Екатеринбурга из ненависти к представителям других религий и национальностей. Во время обысков у подростков нашли кастеты, ножи, пистолеты и пиротехнические патроны.

Также уточняется, что члены ячейки расклеивали на улицах агитки с изображением нацистской символики и соответствующими лозунгами.