«Нам есть чем усилить друг друга в части технологий и процессов». Сообщество инвесторов «Деньги» с капиталом в 60 млрд рублей приобрело долю в уральской платформе «ВДело»

Крупное российское сообщество инвесторов и экспертов в сфере недвижимости «Деньги», общий капитал инвесторов которого составляет около 60 млрд рублей, приобрело миноритарную долю в инвестиционной платформе «ВДело», основателями которой являются нижнетагильские предприниматели Сергей Федореев и Руслан Мухутдинов. В компании отмечают, что сделка направлена на развитие собственной инфраструктуры и инструментария платформы, который будет использоваться всеми сообществами. При этом клуб «Деньги» не получит доступа к управлению платформой и конфиденциальной информации других партнёров.

«С основателем клуба “Деньги” Андреем Любунем мы познакомились на форуме Private money, где я рассказывал об опыте инвестиционной платформы “ВДело”. Тогда же мы договорились, что отдельно пообщаемся на тему того, чем платформа может помочь клубу и чем клуб может помочь платформе, чем мы друг другу в принципе можем быть полезными. После этого провели стратсессию, на которой обсудили все основные моменты сотрудничества. У клуба было несколько сценариев развития. Они рассматривали покупку программного обеспечения и создание своей платформы или покупку доли в одной из существующих платформ. И, по сути, покупка доли стала для них инвестицией в развитие их инфраструктуры. Они решили, что эффективно и правильно — развиваться на базе уже существующей платформы, у которой есть свой штат разработчиков и у которой есть опыт в сфере коллективных инвестиций», — рассказывает АН «Между строк» Сергей Федореев.

Он отмечает, что с самого начала существования платформы компания стратегически мыслила себя как конструктор, на котором структурируются сделки с недвижимостью. Эта сделка с инвестиционным сообществом для них — шаг в сторону создания удобной инфраструктуры и экосистемы для инвестсообществ, на базе которой эти сообщества смогут быстрее развиваться.

«Мы хотим взять лучшие практики клуба “Деньги”, реализовать их как инструменты на платформе и предлагать эти инструменты всему рынку», — делится предприниматель.

На сегодня клуб инвесторов «Деньги» является одним из крупнейших в стране, специализирующихся на инвестиционных проектах в сфере недвижимости. В год клуб структурирует сделок на несколько млрд рублей. В сообществе, преимущественно, состоят инвесторы, предприниматели с достаточно большими портфелями и опытом инвестиций в сфере недвижимости. В клубе 400 резидентов, средний объём капитала каждого — около 150 млн рублей.

«Для нас, прежде всего, приобретение доли в платформе “ВДело” — это инвестиция в инфраструктуру, которой мы активно пользуемся, и мы уверены в её надёжности. Наша цель — используя наш опыт и технологии “ВДело”, построить эффективную экосистему как для нашего сообщества, так и для любых других сообществ и клубов, работающих в сфере коллективных инвестиций. Мы уверены, что совместно с новыми партнёрами эффективно справимся с этой задачей», — рассказывает основатель инвестиционного клуба «Деньги» Андрей Любунь.

Он отмечает, что клуб «Деньги» взял на себя долгосрочные обязательства не только в части помощи в развитии нового функционала и возможностей «ВДело», но и по обеспечению значительных объёмов сделок через платформу в течение трёх лет, что создаст устойчивую основу для её технологического развития. Все сообщества, работающие на платформе«ВДело», продолжат сотрудничать на прозрачных и равных условиях, а инвестиция клуба не даёт конкурентных преимуществ в работе с другими проектами на платформе. По словам Сергея Федореева, совместная работа с клубом уже началась, кроме того, определены планы сотрудничества на ближайшую перспективу.

«Клуб уже начал собирать сделки на нашей платформе, в основном это проекты, связанные с созданием готовых арендных бизнесов. Это то, что мы умеем делать, и именно с этого мы начинаем наше сотрудничество», — рассказывает основатель платформы «ВДело».

Он отмечает, что совместными усилиями «ВДело» и «Деньги» будут разрабатывать и тестировать оптимальные модели интеграции инвестиционных сообществ с платформой, учитывая их специфические потребности. Накопленный опыт и созданные практики в перспективе будут формализованы и предложены всему рынку, что повысит стандарты работы и эффективность всех участников сектора частных инвестиций.

«Нам есть чем усилить друг друга в части технологий и процессов. Это партнёрство не про эксклюзивность, а про развитие инструментария и сервисов нашей платформы, которые в итоге станут доступны всем нашим партнёрам. Мы укрепляем фундамент, чтобы каждый, кто работает на “ВДело”, мог эффективно решать свои задачи. Для нас принципиально важно, что инвесторы, которые приходят и работают на платформе, развиваются эффективнее именно внутри сообществ. Мы убеждены, что сообщество — это будущее коллективных инвестиций. Наша задача как создателей платформенных решений — давать инструменты, которые решают именно их задачи. Текущее партнёрство — первый, но важный шаг в этой логике. Опыт всех сообществ уникален и критически важен для создания лучшего на рынке решения», — считает Сергей Федореев.