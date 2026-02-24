Нижний Тагил вошёл в топ-6 муниципалитетов Свердловской области по росту доходов бюджета

Нижний Тагил занял шестое место в перечне муниципалитетов Свердловской области, наиболее эффективно реализующих имеющийся потенциал для развития собственной доходной базы, составленном Минфином региона.

В числе муниципалитетов-лидеров: муниципальный округ Верхотурский, Кушвинский муниципальный округ, Кировградский муниципальный округ, Городской округ Верхняя Тура, городской округ ЗАТО Уральский. В десятку лучших также вошли Полевской муниципальный округ, муниципальный округ Дегтярск, Североуральский муниципальный округ, муниципальный округ Горноуральский.

Муниципалитеты повышали собственную доходную базу за счёт активного вовлечения объектов недвижимости в экономический оборот, содействия в развитие предпринимательства, противодействия нелегальной занятости и адресной работы с арендаторами муниципального имущества.

Всего муниципалитеты в 2025 году смогли дополнительно привлечь в свои бюджеты порядка 3 млрд рублей.