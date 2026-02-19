Нижнетагильскому питомнику присвоено имя легендарного селекционера Кузьмы Рудого

Нижнетагильскому питомнику, в котором выращиваются цветочная рассада и саженцы деревьев и кустарников для озеленения города, присвоено имя известного селекционера Кузьмы Рудого.

«Нашему питомнику присвоено имя Кузьмы Осиповича Рудого — выдающегося тагильского селекционера. И для нас это знаковое событие. Сегодня здесь трудится более 60 человек. Для создания комфортных условий было полностью отремонтировано двухэтажное здание АБК», — сказала директор Службы экологической безопасности (СЭБ) Лариса Носовская.

Кузьма Рудый родился в 1874 году в Виленской губернии. В 24 года он приехал в Нижний Тагил и прожил в нём до конца своей жизни. Он был учителем и заведующим Выйским двухклассным училищем, а позже руководил организацией «Горзеленстрой». Под руководством и при непосредственном участии Кузьмы Рудого производилось озеленение городских улиц, а также были созданы скверы: Комсомольский, Пионерский, Рабочей молодёжи и первый городской питомник на Руднике имени III Интернационала. В 1937 году Кузьма Рудый был репрессирован.

Сегодня в тагильском питомнике девять теплиц. В трёх выращивается цветочная рассада, остальные приспособлены для выхаживания и акклиматизации саженцев декоративных кустарников и деревьев. Площадь питомника 86 гектаров.

Напомним, 22 мая 2024 года в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие первого этапа благоустройства фруктового сада Кузьмы Рудого.

Ранее с идеей возродить заброшенный фруктовый сад Кузьмы Рудого, который находится напротив дома № 80 на улице Красноармейской, выступил общественник Иван Подмазов.