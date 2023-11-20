В Нижнем Тагиле активисты хотят возродить заброшенный фруктовый сад Кузьмы Рудого

Тагильчанину Ивану Подмазову пришла идея возродить заброшенный фруктовый сад Кузьмы Рудого, который находится напротив дома № 80 на улице Красноармейской. В конце октября он вместе с друзьями провёл на территории субботник, освободив площадку от бурелома и мелкой поросли. Мужчина рассказал АН «Между строк», что в дальнейшем планирует не только восстановить сад, но и организовать в нём экскурсионные программы.

«Мысль о возрождении фруктового сада Кузьмы Рудого мне пришла спонтанно, хотя прежде я слышал про это место. Сейчас я учусь на гида-экскурсовода при музее-заповеднике “Горнозаводской Урал” и глубоко погружаюсь в историю города. Я взял себе на изучение тему “Подземный Нижний Тагил”, начал её раскручивать, общаться с людьми, так мне и рассказали, что на территории бывшего сада было что-то наподобие подвала. Как только я пришёл в сад, меня как-будто осенило, появилось желание возродить его», — рассказывает Иван.

Напомним, сад на бросовых землях заложил в 1899 году молодой преподаватель естественных дисциплин земского училища Кузьма Осипович Рудый, который в свободное время увлекался селекцией садовых культур. Вместе с селекционером из Екатеринбурга Дмитрием Казанцевым он вывел первый морозостойкий сорт яблок на Урале — «Кордик». Кроме яблонь, Рудый выводил сорта морозостойких груш, слив, вишен, садовых ягод, многолетних цветов. Также он выращивал на своём участке тропические растения. В 1911 году Кузьма Рудый за выдающиеся заслуги в области селекции садовых растений был награждён золотой медалью Министерства земледелия Российской империи.

Подпись: Дом и сад Рудых, 1949 год Подпись: Кузьма Рудый Подпись: Лев Рудый в родительском саду

На территории своего сада селекционер разбил питомник, где выращивал саженцы для скверов и парков Нижнего Тагила. После того как в 1937 году Кузьма Рудый был репрессирован, его дело продолжил сын, Лев Кузьмич, который впоследствии стал главным инженером предприятия «Горзеленхоз». В начале 1950-х членам семьи Рудых были предоставлены благоустроенные квартиры и они покинули сад. Городские власти обещали позаботиться о растениях, но обещания не сдержали. Обветшавший Дом Рудых растащили на дрова жители Выи, сад зарос сорняками и был забыт. В 2012 году депутат областного Заксобрания Андрей Альшевских поднимал вопрос о возрождении сада, но получил отписку от действующей главы города Валентины Исаевой.

После наведения на территории порядка Иван в первую очередь планирует посадить здесь голубую ель. По его словам, именно в саду Кузьмы Рудого росла первая голубая ель в Нижнем Тагиле. В то время её даже пытались выкупить у семьи для озеленения территории санатория «Ленëвка» в период его строительства, но семья Рудых отказалась. После расселения в доме случился пожар и дерево сгорело вместе с ним.

«На самом деле это место очень знаковое, сейчас я очень глубоко изучил историю сада и понимаю, что фамилия семьи Рудых должна быть по достоинству увековечена в истории нашего города. Я бы хотел сделать какое-то памятное место, возможно это будет объект современного искусства, созданный из дерева и металла. Было бы круто, если бы наш известный тагильский скульптор Александр Иванов приложил к этому руку и воплотил в жизнь понравившуюся идею», — сказал он.

Также у Ивана в планах создать навигационные таблички по территории с QR-кодами, в которых будет зашита информация об объектах и деревьях, росших в саду. По воспоминаниям внука Кузьмы Рудого, Александра, и фотографиям из семейного архива, Ивану и его команде уже удалось составить схему сада. В дальнейшем они хотят разработать виртуальную 3D-модель объекта.

«Сад ещё можно спасти, там есть плодоносящие деревья. На субботнике мы встретились с внуком Кузьмы Осиповича, Александром Львовичем, которому уже 72 года. Он рассказал нам свои воспоминания. Во время прогулки по саду Александр показал дуб, который был высажен в честь его рождения в 1951 году, место, на котором стоял большой дом, а также яблоню, которой не меньше 120 лет, и ещë много всего интересного. Договорились о новых встречах с ним и его старшей сестрой, которая, кстати, живëт в доме, из-за строительства которого и был покинут сад семьи Рудых», — говорит активист.

Редакция АН «Между строк» отправила запрос в администрацию Нижнего Тагила для уточнения планов на эту землю. На момент публикации ответ получить не удалось.

«Многие тагильчане готовы подключиться к этой работе. Мне хочется, чтобы эта история жила. Нужно довести сад до вида, в котором люди смогут гулять, а также посещать экскурсии. В 2024 году будет круглая дата — 150 лет со дня рождения Кузьмы Рудого. Очень символично получается. Возрождение сада именно в этом году придаëт этой истории особый смысл», — рассказывает Иван Подмазов.