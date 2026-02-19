Соломоново решение. В Верхней Салде таксист и пенсионерка обругали друг друга матом, затем каждый из них пожаловался на обидчика в полицию, а после суд оштрафовал обоих

В Верхней Салде мировой судья привлек к административной ответственности водителя такси и его 68-летнюю пассажирку за обоюдные оскорбления.

«Как установлено судом, таксист, обнаружив испорченную обивку салона, нецензурно выразился в адрес пассажирки. Пенсионерка, в свою очередь, ответила ему тем же. Оба участника конфликта обратились в отдел полиции с заявлениями о привлечении друг друга к ответственности за оскорбление, то есть за слова, выраженные в неприличной форме, унижающие честь и достоинство», — сообщили в суде.

Заместитель прокурора Верхней Салды возбудил в отношении обоих дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

В судебные заседания конфликтующие стороны не явились, однако мировой судья, изучив материалы, установил факт словесной перепалки с использованием ненормативной лексики (заявления от таксиста и пенсионерки тому в подтверждение), которая являлась оскорбительной и унижающей человеческое достоинство и принял, поистине, соломоново решение.

По итогам рассмотрения дел таксист и его пассажирка были оштрафованы на 3000 рублей каждый.

Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в течение 10 дней.