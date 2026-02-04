В Нижнем Тагиле покажут мюзикл об уральском роке «Скованные одной цепью»

Мюзикл об уральском роке «Скованные одной цепью» (12+), написанный по дневникам Александра Пантыкина, премьера которого прошла в Новоуральске, покажут в Нижнем Тагиле и Верхней Пышме, сообщает ИА «Уральский меридиан». Даты показа ещё не определены.

Главный герой спектакля — музыкант Алекс, создавший свой ансамбль и мечтающий стать рок-звездой. Для мюзикла были переделаны песни групп свердловского рок-клуба, к 40-летию которого и была приурочена постановка.

«Это архетипы, которых я списывал с людей. Имена конечно другие. Но все события с 1980 по 1986 год — абсолютно реальные, из моих дневников», — рассказал Александр Пантыкин на пресс-конференции, посвящённой Году уральского рока.

Он отметил также, что история сочетает в себе личные впечатления и события эпохи. В мюзикле звучат песни «Наутилуса Помпилиуса», «Чайфа» и «Агаты Кристи».

Показы мюзикла — часть программы Года уральского рока, который открывается сегодня в Екатеринбурге в день памяти поэта Ильи Кормильцева, автора текстов для групп «Урфин Джюс» и «Наутилус Помпилиус».

