Тагильчанка Анастасия Созонова стала победительницей первенства России по дзюдо

Воспитанница Нижнетагильской школы олимпийского резерва (СШОР) «Уралец» Анастасия Созонова стала победительницей первенства России по дзюдо среди спортсменов до 21 года, которое прошло в Екатеринбурге. Анастасия завоевала золотую медаль в весовой категории до 44 килограммов.

На турнире она одержала две победы. Сначала над действующей чемпионкой первенства страны Анастасией Быковой из Челябинской области. В финальном поединке тагильчанка победила Анастасию Акулову из ДНР.

Также хороший результат на соревнованиях показала Вероника Безденежных, заняв 5-6 место.

Подготовили спортсменок тренеры Владислав Шелепов и Дмитрий Вернигор.