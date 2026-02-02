Спорт

Тагильчанка Анастасия Созонова стала победительницей первенства России по дзюдо

02.02.2026 15:22
Воспитанница Нижнетагильской школы олимпийского резерва (СШОР) «Уралец» Анастасия Созонова стала победительницей первенства России по дзюдо среди спортсменов до 21 года, которое прошло в Екатеринбурге. Анастасия завоевала золотую медаль в весовой категории до 44 килограммов. 

На турнире она одержала две победы. Сначала над действующей чемпионкой первенства страны Анастасией Быковой из Челябинской области. В финальном поединке тагильчанка победила Анастасию Акулову из ДНР. 

Также хороший результат на соревнованиях показала Вероника Безденежных, заняв 5-6 место.

Подготовили спортсменок тренеры Владислав Шелепов и Дмитрий Вернигор.

Фото: СШОР «Уралец»
