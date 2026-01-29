В Нижнем Тагиле рецидивиста из Челябинска приговорили к 21 году строгого режима за пьяную драку

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении уроженца Челябинска, избившего двоих человек.

Как установил суд, в октябре 2023 года ранее неоднократно судимый мужчина выпивал в компании малознакомых мужчины и женщины. В какой-то момент между гостем и местными жителями возникла ссора и обвиняемый нанёс им несколько ударов по лицу.

Дзержинский районный суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении двух и более лиц) и назначил наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также компенсацию морального вреда потерпевшей в размере 500 тысяч рублей.