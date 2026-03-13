Тагильские выходные топ-9: нежное техно, гора песен, судьба Пикассо, флажок для багажа и поиски тагильской розы

О том, чем заняться с 13 по 15 марта
Объявление на Вагонке: «Вывезем за вас базар, катку, снег». Ну а наша традиционная подборка поможет выбрать место, чтобы провести первые тёплые выходные этой весны, насладившись атмосферой и уютом нашего города.
«Нежное техно» (18+)
13 марта
в баре Гора
Очарование девочек-диджеев, умноженное на мощные плотные ритмы — это залог отличного вечера. Для вас будут играть Eywa, Sova, Kama, Legenda O и Murrrchanie. Вход — 300 рублей. Бронь столиков по номеру +7(912)643-24-77.
Концерт «Гора Песен» (18+)
13 марта в 20:00
в баре Гора
«Гора Песен» с каждым новым эпизодом все мощнее и лучше. К певцу Дмитрию Перову присоединится Константин Загайнов, Олег Нургалеев и хедлайнер — Василий Безбородов. Вход — 400 рублей. Бронь столиков по номеру +7(912)643-24-77.
Театрализованное мероприятие «В поисках волшебного цветка» (12+)
14 марта в 11:00
в Доме Худояровых, улица Тагильская, 24
Кажется, в Музее истории подносного промысла «Дом Худояровых» случилось происшествие. Злое Лихо Одноглазое пробралось в дом тагильского художника Исаака Худоярова и устроило настоящий переполох: похитило лад и мастерство, да ещё и домочадца заколдовало. Выручать хозяев отправятся смелые искатели приключений. Ребятам предстоит найти волшебный цветок — тагильскую розу, чтобы снять злые чары и вернуть в дом покой. В программе театрализованный квест для всей семьи, сказочные персонажи и неожиданные повороты, возможность узнать музей с новой, волшебной стороны. Необходима предварительная регистрация по номеру 8 (909) 017-16-63.
Мастер-класс «Флажок для багажа» (12+)
14 марта в 14:00
в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»
Мастерица Ольга Бастрикова раскроет секреты необычных техник лоскутного шитья — «пицца» и «крэйзи». Вы не только придумаете свои уникальные узоры, но и сошьёте яркий флажок-метку, который сделает ваш багаж неповторимым. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.
Мастер-класс «Ирисы на холсте: рисуем золотой поталью» (12+)
14 марта в 14:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
На этом мастер-классе вы погрузитесь в мир удивительных цветов и научитесь передавать их красоту на холсте. Используя акриловые краски и золотую поталь, вы создадите уникальную картину, которая станет настоящим украшением вашего интерьера. Организаторы расскажут о техниках работы с золотой поталью и покажут, как сделать ваше произведение искусства ещё более выразительным. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.
Мастер-класс по монотипии (6+)
15 марта в 15:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Организаторы приглашают на мастер-класс по созданию цветочной композиции в технике монотипии. Представьте: вы наносите краски на гладкую поверхность, прикладываете лист бумаги — и на нём появляется волшебный отпечаток, которого больше ни у кого нет. Именно так работает монотипия. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.
Концертная программа Детской музыкальной школы № 1 (6+)
14 марта в 16:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Вместе с юными артистами Детской музыкальной школы № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова вы зарядитесь весенним настроением. И пусть весна поймёт, как вы по ней соскучились и поторопится вместе со своими друзьями: весёлыми ручейками, тёплыми ветрами и голосистыми птахами. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.
Ярмарка профессий: тайны из первых уст (12+)
14 марта с 14:00
в Центральной библиотеке
Центральная городская библиотека приглашает всех в мир современных профессий. Гости смогут познакомиться с разными специальностями и пообщаться с настоящими мастерами своего дела. Приходите на ярмарку профессий, чтобы узнать о разных специальностях из первых рук, задать вопросы профессионалам и, возможно, найти свое призвание. Предварительная регистрация по номеру телефона: 41-28-89 (доб. 36).
Арт-стендап о Пабло Пикассо (0+)
14 марта в 17:30
в креативном кластере САМОРО.док
Вы познакомитесь с семью ключевыми этапами пути Пабло Пикассо, каждый из которых отличается уникальной стилистической манерой и глубокими переживаниями самого автора. Арт-стендап познакомит с жизнью и наследием знаменитого живописца, расширит горизонты вашего понимания современного искусства.