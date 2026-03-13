Тагильские выходные топ-9: нежное техно, гора песен, судьба Пикассо, флажок для багажа и поиски тагильской розы

О том, чем заняться с 13 по 15 марта

Объявление на Вагонке: «Вывезем за вас базар, катку, снег». Ну а наша традиционная подборка поможет выбрать место, чтобы провести первые тёплые выходные этой весны, насладившись атмосферой и уютом нашего города.

«Нежное техно» (18+)

13 марта

в баре Гора

Очарование девочек-диджеев, умноженное на мощные плотные ритмы — это залог отличного вечера. Для вас будут играть Eywa, Sova, Kama, Legenda O и Murrrchanie. Вход — 300 рублей. Бронь столиков по номеру +7(912)643-24-77.

Концерт «Гора Песен» (18+)

13 марта в 20:00

в баре Гора

«Гора Песен» с каждым новым эпизодом все мощнее и лучше. К певцу Дмитрию Перову присоединится Константин Загайнов, Олег Нургалеев и хедлайнер — Василий Безбородов. Вход — 400 рублей. Бронь столиков по номеру +7(912)643-24-77.

Театрализованное мероприятие «В поисках волшебного цветка» (12+)

14 марта в 11:00

в Доме Худояровых, улица Тагильская, 24

Кажется, в Музее истории подносного промысла «Дом Худояровых» случилось происшествие. Злое Лихо Одноглазое пробралось в дом тагильского художника Исаака Худоярова и устроило настоящий переполох: похитило лад и мастерство, да ещё и домочадца заколдовало. Выручать хозяев отправятся смелые искатели приключений. Ребятам предстоит найти волшебный цветок — тагильскую розу, чтобы снять злые чары и вернуть в дом покой. В программе театрализованный квест для всей семьи, сказочные персонажи и неожиданные повороты, возможность узнать музей с новой, волшебной стороны. Необходима предварительная регистрация по номеру 8 (909) 017-16-63.

Мастер-класс «Флажок для багажа» (12+)

14 марта в 14:00

в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Мастерица Ольга Бастрикова раскроет секреты необычных техник лоскутного шитья — «пицца» и «крэйзи». Вы не только придумаете свои уникальные узоры, но и сошьёте яркий флажок-метку, который сделает ваш багаж неповторимым. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Мастер-класс «Ирисы на холсте: рисуем золотой поталью» (12+)

14 марта в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

На этом мастер-классе вы погрузитесь в мир удивительных цветов и научитесь передавать их красоту на холсте. Используя акриловые краски и золотую поталь, вы создадите уникальную картину, которая станет настоящим украшением вашего интерьера. Организаторы расскажут о техниках работы с золотой поталью и покажут, как сделать ваше произведение искусства ещё более выразительным. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Мастер-класс по монотипии (6+)

15 марта в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Организаторы приглашают на мастер-класс по созданию цветочной композиции в технике монотипии. Представьте: вы наносите краски на гладкую поверхность, прикладываете лист бумаги — и на нём появляется волшебный отпечаток, которого больше ни у кого нет. Именно так работает монотипия. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Концертная программа Детской музыкальной школы № 1 (6+)

14 марта в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Вместе с юными артистами Детской музыкальной школы № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова вы зарядитесь весенним настроением. И пусть весна поймёт, как вы по ней соскучились и поторопится вместе со своими друзьями: весёлыми ручейками, тёплыми ветрами и голосистыми птахами. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Ярмарка профессий: тайны из первых уст (12+)

14 марта с 14:00

в Центральной библиотеке

Центральная городская библиотека приглашает всех в мир современных профессий. Гости смогут познакомиться с разными специальностями и пообщаться с настоящими мастерами своего дела. Приходите на ярмарку профессий, чтобы узнать о разных специальностях из первых рук, задать вопросы профессионалам и, возможно, найти свое призвание. Предварительная регистрация по номеру телефона: 41-28-89 (доб. 36).

Арт-стендап о Пабло Пикассо (0+)

14 марта в 17:30

в креативном кластере САМОРО.док

Вы познакомитесь с семью ключевыми этапами пути Пабло Пикассо, каждый из которых отличается уникальной стилистической манерой и глубокими переживаниями самого автора. Арт-стендап познакомит с жизнью и наследием знаменитого живописца, расширит горизонты вашего понимания современного искусства.