В центре Екатеринбурга произошла смертельная авария. Автобус вылетел на тротуар и сбил пешеходов (ВИДЕО)

Накануне, 10 июня, в центре Екатеринбурга произошло смертельное ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, на перекрёстке улиц Малышева и 8 Марта автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем Lifan, после чего автобус выехал на тротуар рядом с храмом Большой Златоуст и сбил стоящих на нём пешеходов. В результате аварии погибли две женщины, мужчина и ребёнок. Кроме того, несколько пострадавших доставлены в медицинские учреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что автобус двигался по маршруту № 81 «Авангард — 17-я Мехколонна». В момент аварии в салоне находились 11 пассажиров, никто из них не пострадал. Водителю автобуса 48 лет. Водителю легковой автомашины Lifan — 21 год, имеет стаж вождения 2 года.

Водитель автобуса рассказал журналистам, что в момент ДТП ему стало плохо за рулём. По его словам, он не исключает, что, возможно, перепутал педаль газа с тормозом. Он также сказал, что хотел успеть проехать перекрёсток на зелёный свет.

«Я хотел быстрее проехать. Потом уже ничего не видно было. Потерял сознание. У меня сильно болела голова. Ничего не видел. Я нажал тормоз, это не тормоз, а газ, похоже, был», — рассказал E1.RU водитель автобуса.





Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждены уголовные дела в отношении водителя автобуса и его начальника, 43-летнего директора транспортной компании, которой принадлежит этот автобус.

«Водитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Директор транспортной компании — в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По версии следствия, водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил выезд на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов. В свою очередь, директор транспортной компании, как полагает следствие, систематически нарушал правила выпуска транспортных средств на линию, недостаточно контролировал состояние пассажирского транспорта, не организовал надлежащий медицинский осмотр водителей перед выходом их на маршруты, нарушал режим труда и отдыха сотрудников», — сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Оба подозреваемых задержаны. В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении им обвинения.