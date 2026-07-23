В Нижнем Тагиле женщина-водитель врезалась в попутную машину. В результате ДТП пострадал ребёнок

Накануне, 22 июля, на 8-м км автодороги «Южный подъезд» в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Как сообщает Госавтоинспекция Нижнего Тагила, по предварительным данным, водитель Mercedes-Benz, следуя в сторону села Николо-Павловское, не обеспечила постоянный контроль за движением, не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в попутную Lada Largus под управлением 54-летнего мужчины. От удара отечественную машину отбросило в Toyota RAV4 под управлением 38-летнего мужчины, который остановился перед стоящими впереди автомобилями.

В результате ДТП пострадала водитель Mercedes-Benz — после оказания необходимой медицинской помощи она отпущена домой. Также травмы получила её 6-летняя дочь, перевозившаяся с соблюдением требований ПДД. Ребёнок госпитализирован в Детскую центральную больницу № 3 Нижнего Тагила.

«Все участники ДТП являются местными жителями. Водитель Mercedes-Benz пояснила, что не заметила, как впереди идущий поток транспортных средств начал тормозить. Женщина имеет стаж вождения 13 лет. В отношении неё вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью) и по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части)», — рассказали в ГАИ.