В Верхней Салде добропорядочная семейная пара периодически «забывала» пробивать товар на кассе самообслуживания и угодила под суд

В Верхней Салде в магазине сети «Пятёрочка» семейная пара на протяжении месяца воровала товары на кассах самообслуживания. Супруги действовали по простой схеме — сканировали и оплачивали лишь часть продуктов, а остальное — от детского питания до корма для животных — «забывали» оплатить.

Систематически «забывчивых» покупателей обнаружила директор магазина по камерами видеонаблюдения и обратилась в полицию. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Такой оборот событий резко восстановил память супругам, они признали свою вину и возместили ущерб — 6,4 тысячи рублей. После этого администрация магазина заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, которое рассмотрел Верхнесалдинский районный суд.

«Суд, руководствуясь статьей 76 УК РФ и статьей 25 УПК РФ, удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны и прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон», — заявили в суде.

В суде выяснилось, что супруги работают на ВСМПО, ранее не судимы и характеризуются положительно. Но, несмотря на прекращение уголовного дела, факт судебного разбирательства не пройдёт для них бесследно.

«Прекращение уголовного дела по указанным статьям не является реабилитирующим основанием. Это означает, что факт совершения лицом уголовно наказуемого деяния будет отражён в справке о наличии (отсутствии) судимости, получаемой из оперативно-справочной картотеки МВД», — подчеркнули в суде.

Наличие таких сведений в будущем может создать препятствия при трудоустройстве в учреждения, осуществляющие образовательную деятельность, организацию отдыха и оздоровления детей, а также в правоохранительные органы. Правовые последствия могут затронуть не только самих граждан, но и их близких родственников.