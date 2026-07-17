Тагильские власти пытались незаконно выселить малоимущего инвалида

Мэрия Нижнего Тагила в марте 2026 года через суд пыталась выселить малоимущего инвалида III группы из занимаемой им комнаты. В исковом заявлении, поданном в Тагилстроевский районный суд, чиновники отметили, что наниматель был трижды предупреждён о необходимости освободить жилое помещение и ему направлено уведомление о намерении не заключать с ним дальше договор найма. Однако жилец так и не съехал. Также городские власти отметили, что у гражданина накопился долг за ЖКУ.

Тогда суд встал на сторону мэрии и удовлетворил исковые требования. Но это решение было обжаловано в суде вышестоящей инстанции.

«Проверив материалы дела, заслушав доводы сторон, судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда пришла к выводу о необоснованности решения нижестоящей инстанции», — сообщили в суде.

В ведомстве также отметили, что квалификация соглашения найма как краткосрочного была ошибочной. Многократное заключение договоров сроком менее года свидетельствовало о сложившихся отношениях долгосрочного найма. Следовательно, применение судом нормы для краткосрочных соглашений было необоснованным.

«Кроме этого, суд первой инстанции не принял во внимание социально значимые обстоятельства: ответчик является инвалидом III группы, одиноким малоимущим гражданином, а спорное помещение изначально предоставлялось ему именно в связи с установленной нуждаемостью в жилье. Поскольку истцом не была соблюдена процедура выселения без предоставления другого жилого помещения, законных оснований для удовлетворения иска у суда первой инстанции не имелось», — считают в суде.

Свердловский областной суд отменил решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила и принял новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований.