В Нижнем Тагиле 18 июля в связи с байк-фестивалем перекроют центральные улицы

В Нижнем Тагиле ограничат движение транспорта в связи с проведением байк-фестиваля «Демидовские огни». В субботу, 18 июля, с 12:00 и до окончания мероприятий закроют улицу Горошникова, а также участки улиц Пархоменко и Первомайской от проспекта Ленина до пруда. Там же с 19:00 пятницы запретят парковку.

На период самого мотопробега, запланированного в интервале с 14:00 до 16:00, временно перекроют Луганский и Октябрьский проспекты, Черноисточинское шоссе, а также улицы Челюскинцев, Островского, Садовую, Заводскую и проспект Ленина. На указанных участках приостановят движение не только автомобилей, но и трамваев.

Напомним, байк-фестиваль стартует в пятницу в этнопарке «Ермаково городище», однако основные городские мероприятия пройдут в субботу. Мотоколонна начнёт движение от ТРЦ «Депо», проследует через Гальянку, затем по проспекту Ленина направится к вокзалу и завершит маршрут на Театральной площади. По прогнозам организаторов, в мероприятии примут участие не менее двух тысяч мотоциклистов.



На площади возле КДК «Современник» выступит хедлайнер фестиваля, экс-солист рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.