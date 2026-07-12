Черноисточинску — 300 лет

12 июля 2026 года посёлку Черноисточинск исполняется 300 лет. Именно в этот день в 1726 году Берг-коллегия дала разрешение на постройку «подливного железного завода на реке Чёрный исток». Своим появлением завод был обязан... погоде. Малоснежная зима и засушливое лето стали причиной того, что заводской пруд Нижнетагильского завода не смог обеспечить нормальную работу молотов. Тогда Акинфий Никитич Демидов начал искать место, где можно было поставить завод, который бы только перерабатывал чугун в железо. Такое место нашлось примерно в 25 верстах от Нижнетагильского завода, на реке Чёрная (Чёрный исток), и Демидов сразу подал заявку в Берг-коллегию.

Завод строился быстро: в 1728 году на нём заработали первые молоты и была получена первая партия сортового железа. В 1729 году на заводе действовала молотовая «фабрика» (цех) с четырьмя кричными молотами, работали мастерская по изготовлению и ремонту мехов и кузница. Древесный уголь для завода выжигался тут же, на территории лесной «дачи» площадью в 45 тысяч десятин (49162,5 гектара). Работали на заводе в основном «переведенцы» — мастеровые и рабочие с других демидовских заводов. Первоначально рабочих было около 200 человек, но уже через 20 лет число работающих на заводе составляло 465 человек. К 1797 году в составе завода работали 3 молотовые «фабрики» с 14 кричными горнами и 8 молотами, а завод выпускал в год по 100–103 тысячи пудов железа в год.

Вид Черноисточинского завода на Урале (худ. П. П. Веденецкий, 1836 г./ общ. достояние)

Первые достоверные изображения Черноисточинского завода появились в 1836 году, когда Павел Демидов пригласил художника Павла Веденецкого, чтобы тот написал картины с видами всех демидовских заводов на Урале. Легенда гласит, что Павел Николаевич хотел украсить этими полотнами свой особняк в Санкт-Петербурге, чтобы на светских приёмах показывать гостям своё уральское хозяйство. Примерно в то же время в Нижний Тагил приехал выпускник Академии художеств, бывший крепостной, художник Василий Раёв, которого Демидов выкупил у графа Александра Кушелева. И летом 1837 года Раёв начал писать уральские пейзажи и виды демидовских заводов.

Вид Черноисточинского завода (худ. В. Е. Раёв, 1837 г./ общ. достояние)

В 1800 году на Черноисточинском заводе уже работали 838 человек. В этот период завод вырабатывал в основном полосовое железо и, в небольших объёмах, выковывались 4-х и 8-гранные изделия. Основная часть продукции отправлялась в Петербург, откуда шла на экспорт. В 1820-х годах завод перешёл на производство железа для внутреннего рынка. На предприятии были смонтированы четыре прокатных стана для различных сортов продукции, две сварочные печи, работа которых обеспечивалась 22 водяными колёсами общей мощностью 485 л. с. Ежегодно завод выпускал по 70–100 тысяч пудов железа в год.

В 1850-х годах у Черноисточинского завода появляются два «помощника»: Авроринский и Антоновский заводы. В 1859 году все три предприятия составляли единый прокатный комплекс Нижнетагильского завода производительностью до 218 тысяч пудов железа в год. В то же время Черноисточинский завод подвергся серьёзной реконструкции: были построены новые корпуса, здание заводской конторы, вычищен пруд, отремонтирована плотина.

Вид Черноисточинского завода в конце XIX в. (фото неизв. автора / общ. достояние)

Первый удар по заводу нанесла крестьянская реформа 1861 года. Сословие приписных крестьян было упразднено, и, получив свободу, рабочие начали массово уходить с предприятия. Уже к 1863 году на заводе работали 623 человека (на основных работах — 213, на вспомогательных — 410), а выпуск продукции сократился до 130 тысяч пудов. Чтобы не терять прибыли, Демидовы организовали на заводе прокатку листовой меди и котельного железа, предприняли попытки варить мартеновскую сталь.

В конце XIX–начале ХХ века на Черноисточинском заводе был запущен прокатный стан, работающий от паровой машины в 200 л. с., установлена новая водяная турбина Жирара, и другое современное оборудование. Так же завод принимал непосредственное участие в строительстве паровых драг, которые работали на демидовских золотых приисках вплоть до 1917 года. Завод пережил два экономических кризиса, сохранив производство и кадры, хотя выпуск готовой продукции сократился до 53 тысяч пудов железа в год. В 1911 году завод был остановлен. Время от времени запускался только прокатный стан, производивший котельное железо.

Рабочие Черноисточинского завода в начале XX в. (фото неизв. автора, до 1911 г. / общ. достояние)

К тому времени в заводском посёлке насчитывалось 1395 дворов, в которых проживали 8140 человек. Работали почта, телеграф, аптека, фельдшерский пункт, десять торговых лавок, три частные кузницы. С середины XIX века в посёлке действовали церковь (Петро-Павловский единоверческий храм), начальное училище и церковно-приходская школа, земская библиотека, а также заводской театр. В 1897 году вступила в строй узкоколейная железнодорожная ветка Черноисточинский — Висимо-Утка.

Петро-Павловская единоверческая церковь в Черноисточинске (фото Андрея Пичугина, 2025 г. / с разрешения автора)

После остановки завода население посёлка сократилось незначительно. Рабочие уходили в старательские артели или на лесозаготовки. Часть рабочих смогла найти работу в Нижнем Тагиле.

В 1918 году Черноисточинский завод был национализирован, но, вопреки ожиданиям жителей посёлка, производство на нём не возобновилось. По мнению новых властей, выгоднее было бы открыть на территории бывших демидовских лесных «дач» леспромхоз или заготовительный лесопункт. В 1926 году была проведена ревизия лесного хозяйства, но сам лесопункт начал свою работу только шесть лет спустя, в 1932-м. План Черноисточинского лесопункта составлял 300 тысяч куб. м. леса в год. Первые годы лес вывозили с делянок на лошадях хлыстовым методом, затем лесопункт получил грузовые машины АМО, предназначенные для транспортировки леса. В послевоенный период их сменили лесовозы на базе ЗИЛ-151 и ЗИЛ-157. Черноисточинский лесопункт проработал до 2002 года, хотя лучшие его годы пришлись на вторую половину 1970-х годов прошлого века.

В 1929 году в посёлке заработал радиоузел и был открыт поселковый клуб. В 1934-м было построено здание семилетней школы и открыт детский дом.

Здание школы в Черноисточинске (фото Андрея Пичугина, 1988 г. / с разрешения автора)

Идея создания на Черноисточинском пруду рыбоводческого хозяйства увлекла областные власти ещё в 1933 году. Пруд зарыбили, но хозяйство так и не было создано: то в бюджете не хватало денег, то не могли найти специалистов. В годы Великой Отечественной войны на пруду появился рыбоводческий совхоз ОРСа Высокогорского рудоуправления, но он занимался только выловом рыбы, не заботясь о поддержании популяции окуня, плотвы, леща, щуки. После войны, в конце 1940-х годов, была предпринята попытка реанимировать рыбоводческое хозяйство уже на научной основе. Но специалисты, обследовав пруд, дали заключение, что рыбоводческое хозяйство не будет рентабельным. До середины 1950-х годов на пруду ещё работали артели рыболовов, но затем их деятельность свернули.

В феврале 1947 года Свердловский облисполком вынес решение о создании в посёлке Черноисточинск прядильно-ткацкой фабрики на площадях бывшего демидовского завода. В 1949 году был создан кирпичный цех, из продукции которого восстанавливали старые заводские корпуса и строили новые цеха. В 1952 году прядильно-ткацкое оборудование было опробовано, и фабрика выпустила за сутки 336 метров полотна, 80 пар носков, 30 пар варежек и 20 шарфов. На плановую мощность фабрика вышла в 1973 году, выпуская 10 млн пар чулочно-носочных изделий в год. В 1978 году продукция фабрики получила «Знак качества» и была отмечена почётной грамотой ВДНХ. Предприятие проработало до 1999 года и было ликвидировано в разгар экономического кризиса.

Здание прядильно-ткацкой фабрики (справа) (фото неизв. автора, 1966 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/prigorod-n-tagila//Centralnaja-chast-poselka-Chernoistochinsk.-Kontora-fabriki-garazh-lesnichestva-Poselkovyj-sovet-i-fotografija-v-derevjannom-zdanii.-foto-1966-g..jpg)

В 1950-х годах в посёлке были построены и сданы в эксплуатацию 53 дома, мосты, стадион, водная станция, здание Дома культуры. Было высажено более 3000 тысяч деревьев и кустарников. Работали три детских сада, две школы, в которые ходили 1106 учащихся, и школа рабочей молодёжи. Позднее в бывшем доме золотопромышленника Никиты Черных была открыта больница.

Черноисточинский Дом культуры (фото неизв. автора, 1966 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/Chernoistochinsk.-Vid-zdanija-kluba.-1960-god.-768x603.jpg)

В 1967 году на набережной Черноисточинского пруда установили обелиск воинам, погибшим в Великую Отечественную войну (автор проекта — Василий Ушаков). В 1975 году обелиск был дополнен семью плитами с фамилиями жителей посёлка, погибших на фронтах в годы войны. В 1977 году была пущена в строй первая очередь очистной станции Черноисточинского гидроузла, который вот уже 49 лет снабжает водой Нижний Тагил.

В период смены общественно-политического строя в нашей стране и глубокого кризиса в российской экономике население Черноисточинска сократилось, закрылись многие предприятия, стала ухудшаться экологическая обстановка. Только в начале 2010-х годов в посёлке стали происходить позитивные изменения. Была построена новая школа и отремонтирован Дом культуры, произведён ремонт мостов, заработали Дом детского творчества и детская школа искусств, появился краеведческий музей, а в марте 2020 года состоялось открытие Арт-резиденции, которая разместилась в зданиях бывшего завода и прядильно-ткацкой фабрики. В 2025 году начались мероприятия по благоустройству набережной заводского пруда, а у посёлка появился свой, пусть и неофициальный, герб.

«Столбовой знак» на въезде в Черноисточинск (фото Андрея Пичугина / с разрешения автора)

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— А. Л. Пичугин «От Черноисточинского завода до посёлка Черноисточинск», WEB-портал «Наш Урал», 2025-2026 гг.

— Н. А. Рундквист, О. В. Задорина «Свердловская область. От А до Я: Иллюстрированная краеведческая энциклопедия», Екатеринбург: изд. «Квист», 2009 г., ISBN 978-5-85383-392-0