Слобода имени газеты «Правда». История одного из самых старых поселений на реке Чусовой

В 1960-х годах одним из самых популярных туристических маршрутов по реке Чусовой был «Коуровский» маршрут, начинавшийся в селе Слобода и заканчивающийся в селе Верхняя Ослянка. Он предусматривал не только сплав по Чусовой, но и культурную программу, которая начиналась с подъёма на смотровую площадку и рассказа экскурсовода об истории села Слобода.

История Слободы начиналась с трагических событий, когда в первой половине XVII века башкирские кочевники вырезали поселение оседлых манси у подножья горы, ныне именуемой Слободской Камень, и разорили мансийское святилище на её вершине. Спустя 25 лет в эти места пришли русские переселенцы и основали здесь хутор и пару заимок. В 1651 году два московских «слободчика» (так на Руси в XVII веке называли организаторов заселения новых пустых земель) Афанасий и Семён Гилёвы «испросили у верхотурского воеводы Рафа Всеволжского и подьячего Алексея Маркова слободную грамоту на пустое место на реке Чусовой, в десяти верстах от устья реки Черемшанки до реки Утки».

Слободской камень близ Слободы (фото: Эрлинг Харальдович, 2004 г./ фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Камень_Слободский_1.JPG/960px-Камень_Слободский_1.JPG)

Воевода разрешил Гилёвым взять с собой 20 крестьянских семей, которым было обещано освобождение от тягла на десять лет. За два года поселение было построено, но тут Гилёвы инициировали его переподчинение в ведение Тобольского уезда. Верхотурский воевода такому повороту событий воспротивился и спустя два года вернул слободу под свою власть. Гилёвых прогнали, а на их место назначили приказчика Томило Нефёдьева, который сразу же начал притеснять местных жителей. Крестьяне не стали долго терпеть поборы и унижения и направили челобитную царю Алексею Михайловичу. Самодержец снял со своего поста верхотурского воеводу, а главой слободы назначил снова Афанасия Гилёва.

В 1659 году царь решил основать близ поселения, которое тогда уже носило название Чусовской слободы, таможенную заставу. Для организации таможни из Москвы на Чусовую отправили приказчика Фрола Арапова, которому было приказано «отстроить близ Чусовской слободы острог, и взимать там мыто (пошлину) с людишек торговых и ясак с вогулов». Но Арапов таможню не построил, а вскоре и сам занялся не совсем законными делами, связанными с прогоном скота минуя таможенные посты. Но бизнес пришлось свернуть. Арапова задержали, бросили в яму, но затем простили и назначили ответственным за строительство Аятской слободы.

Едва страсти по таможне улеглись, на Чусовскую слободу обрушилась новая напасть. В 1662 году полсотни башкир с верховьев реки Сылвы напали на поселение и разграбили его. Для защиты слободы верхотурский воевода была собрал вооружённую дружину, которая и стала гарнизоном будущей таможенной заставы. В 1674 году близ Чусовской слободы был наконец-то построен деревянный острог, саму слободу обнесли деревянным тыном и снабдили сторожевыми башнями. Поселение превратилось в крепость, которая контролировала путь из района Кунгура по реке Сылве, через верховья Чусовой, до реки Исеть. К 1680 году Чусовская слобода стала центром волости, в которую входило 12 деревень с 75 дворами и 147 жителями. Тогда за слободой закрепилось второе название — Утка Государева, так как таможенный острог находился близ реки Верхняя Утка. Но уже к середине 1720-х годов таможня потеряла своё значение и была перенесена на Осьмую государеву дорогу — Московско-Сибирский тракт.

Услугами таможни в Уткинской слободе пользовались и Демидовы, а Акинфий Никитич даже просил царя отдать земли вокруг заставы ему «для устроения завода». Причиной тому были несколько месторождений бурого и магнитного железняка, которые в 1702–1703 годах открыли жители слободы. Магнитная руда была хорошего качества, но её было мало. Зато бурого железняка оказалось достаточно для того, чтобы построить завод. В 1720–1722 годах Демидовы дважды подавали заявки на эти месторождения, но каждый раз Берг-коллегия отвечала отказом. Не помогли даже обращения лично к царю Петру I. Месторождения так и остались за казной, хотя завод на их базе (Новоуткинский) был построен только в 1749 году.

Новоуткинский завод (рисунок неизв. автора 1905 г./ общ. достояние)

В 1703 году царь Пётр I приказал построить близ слободы пристань для отправки железа с уральских казённых заводов, а когда в 1735 году заработал Екатеринбургский монетный двор, из Слободы стали отправлять и медную монету. Во второй половине XVIII века пристань работала в основном с продукцией сысертских заводов, владельцами которых были Турчаниновы, а потому и пристань в те времена называлась Турчаниновской.

Век XIX начался для Чусовской слободы плохо. В 1801 году в селе разразился большой пожар. Сгорело больше половины дворов и деревянная Георгиевская церковь. Церковь решили выстроить заново, но уже каменную. Её строительство продолжалось без малого 30 лет. Село постепенно отстроили. На момент переписи 1858 года в Чусовской слободе насчитывалось 100 хозяйств, а население составляло 710 человек, из которых 98 были грамотными. В селе насчитывалось 180 лошадей, 122 коровы, 60 телят, около 300 овец, два пчеловодческих хозяйства на 36 и 10 ульев, работали мельница, три кузницы, две казённые лавки. Под посевы использовалось 33 десятины земли (около 34 гектаров), на которых сеяли преимущественно рожь и овёс.

В 1881 году близ Уткинской слободы было найдено золото, и селяне потянулись в артели старателей. Золота было мало, но и его хватало, чтобы поставить новый сруб, одеть-обуть детей на зиму, закупить приданого. К 1897 году половина слободчан мыла золото, другая половина занималась выжигом древесного угля или работала на Новоуткинском казённом заводе.

Георгиевский камень близ Уткинской слободы (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1910 г./ общ. достояние)

После Октябрьской революции жизнь Уткинской слободы изменилась. В селе был создан сельсовет, который принял на себя функции упразднённой волостной управы. В Екатеринбурге посчитали, что Слобода должна заниматься выращиванием сельхозкультур: зерновых, корнеплодов и овощей. Для этого в 1931 году в Слободе был образован колхоз имени газеты «Правда». Но на суглинистых почвах колхозных земель ни зерновые, ни корнеплоды не росли, план колхоз не давал, зарплаты упали. Люди начали покидать Уткинскую слободу, которая к тому времени стала просто Слободой. Говорят, переименовали её по инициативе первого секретаря Свердловского обкома партии Ивана Кабакова, которому показалось, что «в тех местах слишком много Уток».

В 1934 году в Слободе была создана первая на Среднем Урале турбаза «Коуровская» (с 1987 года — «Чусовая»). Тогда же было разработано несколько туристических маршрутов, которые внесли во Всесоюзный реестр. В том числе и водный маршрут № 58 Слобода — Усть-Утка — Верхняя Ослянка. В 1935 году состоялся первый сплав по этому маршруту. В годы войны турбаза была переоборудована в госпиталь.

Район «Коуровской» турбазы (рис. Е. Масленникова, 1969 г./ фрагмент ориг. изображения)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/228174/103262357.1d/0_c9dcd_4f1f14c5_XL.jp)

В 1958 году сельхозугодья колхоза имени газеты «Правда» перешли в ведение совхоза, а затем — сельскохозяйственного производственного кооператива «Уткинский». Тогда же, в конце 1950-х годов, начался массовый наплыв туристов, желающих отправиться на сплавы по реке Чусовой. Популярность маршрута росла из года в год, на турбазу в Слободу ехали любители водного туризма со всего Советского Союза.

В 1965 году в деревне Коуровка, в километре от Слободы, открылась астрономическая обсерватория УрГУ, где поначалу следили за искусственными спутниками Земли, а затем начали проводить исследования по галактической астрономии, физике звёзд, туманностей, Солнца и космической геодезии.

В начале 2000-х, в связи с развитием Интернета и средств массовой информации, интерес к водному туризму начал ослабевать. Популярность стал приобретать короткий маршрут сплавов по Чусовой Усть-Утка — Верхняя Ослянка, и туристов в Слободе стало гораздо меньше. Тем не менее турбаза продолжает работать по сей день.

Церковь Георгия Победоносца в Слободе (фото: Эрлинг Харальдович, 2009 г./ фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Уткинская_Слобода_Георгиевская_церковь.JPG/960px-Уткинская_Слобода_Георгиевская_церковь.JPG)

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— «Сборник статистических сведений по Екатеринбургскому уезду Пермской губернии». Отдел хозяйственной статистики. Издание Екатеринбургского земства, 1891 год. под редакцией Зверева

— Миллер Г. Ф. «История Сибири». том .3. изд. Москва., 2005г. (репринт).

- Коновалов Ю. В. «Фрол Арапов и Чусовская слобода» . IV Малые Строгановские чтения. Первоуральск, 2007 г.

- Шишонко В. «Пермская летопись. Третий период». Пермь, 1884 г. (WEB)