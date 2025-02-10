А вы знали? Археологические находки на Горбуновском торфянике рядом с Нижним Тагилом изменили представления о развитии культуры и становлении изобразительного искусства всего человечества

При археологических раскопках на Горбуновском торфянике были найдены уникальные археологические памятники с остатками древних деревянных сооружений и другие артефакты, свидетельствующие о том, что на территории Нижнего Тагила задолго до появления здесь русских переселенцев жили люди.

Начиная с середины XIX века при разработке торфяных залежей близ села Горбуново, тагильчане стали находить «престранные вещи». То обломок деревянной остроги найдут, то вырезанную из дерева фигурку зверя, то наконечник стрелы из кости. К концу 1890-х годов число находок с Горбуновского торфяника достигало уже трёх десятков. Наконец, главный управляющий всеми демидовскими заводами на Урале Анатолий Жонес-Спонвиль доложил о них Павлу Павловичу Демидову, а тот сообщил о находках в Санкт-Петербург. В 1913 году в Нижний Тагил прибыла экспедиция Русского исторического общества. Учёные ознакомились с находками, сделали их подробную опись и наметили участки будущих раскопок. Но началась Первая мировая война, и экспедицию свернули.

После окончания Гражданской войны, в 1924 году, находками с Горбуновского торфяника снова заинтересовались учёные. В 1925 году в Нижний Тагил прибыла экспедиция под руководством известного археолога, профессора Дмитрия Николаевича Эдинга. За четыре года работ в Горбуново были найдены остатки свайных сооружений и жилищ древних людей. Археологи нашли множество предметов быта: каменные наконечники стрел, дротиков и копий, каменные топоры, ножи, скребки, гарпуны с наконечниками из кости, а также орудия труда, позволявшие возделывать землю.

О высокой культуре древних людей свидетельствуют многочисленные находки, сделанные на Горбуновском торфянике: вырезанные из дерева антропоморфные скульптуры (идолы), ковшики с ручками в виде водоплавающих птиц, лоси-сосуды, плетёные из бересты изделия с расписным узором. Некоторые из этих находок не имеют аналогов ни в России, ни за рубежом. Они изменили представления о развитии культуры и становлении изобразительного искусства всего человечества.

Второй этап раскопок начался в 1936 году. Он продлился около трёх лет и тоже принёс массу уникальных находок. В 1948 году на Горбуновском торфянике начала работать третья экспедиция под руководством профессора археологии Александра Брюсова. В работах экспедиции принимали участие научные сотрудники Нижнетагильского краеведческого музея. В 1970-х годах раскопки на Горбуновском торфянике были продолжены уже тагильскими учёными-археологами. Часть находок пополнила экспозицию Нижнетагильского музея.

Древности Горбуновского торфяника экспонируются в залах Государственного исторического и Нижнетагильского историко-краеведческого музеев, им посвящены три книги и десятки статей. И всё же не все тайны раскрыты. Исследования продолжаются.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»