Тагильчанку приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

В Тагилстроевском районном отделе судебных приставов ГУФССП России по Свердловской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с 40-летней местной жительницы алиментов на содержание её несовершеннолетних сына и дочери в размере 1/3 всех видов заработка и дохода.

Однако женщина не выплачивала алименты без уважительных причин. На основании протокола судебного пристава-исполнителя, она была привлечена к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей) с назначением наказания в виде обязательных работ, которые не отбывала.

«Женщина продолжила уклоняться от выплаты алиментов, имея реальную возможность трудоустроиться, но мер к трудоустройству не предпринимала, задолженность по алиментам не погашала. Денежные средства, заработанные случайными заработками, детям не перечисляла, а использовала по своему усмотрению. Женщина привлечена к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка, если это деяние совершено неоднократно)», — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Суд приговорил тагильчанку к 5 месяцам исправительных работ с удержанием алиментов из заработной платы.