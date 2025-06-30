«Уралец-ТС» в Барнауле разгромил «Динамо»

Накануне, 29 июня, тагильский ФК «Уралец-ТС» встречался на выезде в Барнауле с местным «Динамо». Счёт уже на 10-й минуте открыл нападающий тагильчан Дмитрий Хохлов, за минуту до свистка на перерыв Егор Апушников увеличивает преимущество «Уральца». На 51-й минуте хозяева остаются в меньшинстве — красную карточку получает Артём Саблин. На 90-й минуте Линаз Кадерметов ставит победную точку — 3:0 в пользу тагильской команды.

После 11 игр «Уралец-ТС» занимает пятую строчку в турнирной таблице. 3 июля тагильчане сыграют в Томске перенесённый матч с «КДВ». Также стал известен соперник «Уральца-ТС» в Кубке России. В первом раунде им станет барнаульский «Темп».