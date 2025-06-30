В Нижнем Тагиле автомобиль сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте

Накануне, 29 июня, около 15:00 в Нижнем Тагиле у дома № 1 по улице Зеленстроевской произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. По предварительным данным, 53-летний водитель Hyundai Santa Fe, двигаясь по улице Зеленстроевской со стороны улицы Монтажников, в районе дома № 1 допустил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги вне установленного пешеходного перехода, справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести. Для оказания медицинской помощи его доставили в Детскую городскую больницу.

Водитель имеет стаж вождения 33 года, в течение 2025 года он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент ДТП он был трезв.

«По словам водителя, он двигался в прямом направлении по улице Зеленстроевской со стороны Сухоложского посёлка. Ребёнка у края проезжей части он видел, но не ожидал, что тот начнёт переходить дорогу в этом месте. О наезде водитель понял, почувствовав удар, после чего сразу остановился. Со слов несовершеннолетнего пешехода, перед переходом он посмотрел налево, затем направо, автомобилей не увидел, начал переходить проезжую часть и был сбит. Мальчик также пояснил, что пешеходный переход в зоне видимости имеется, но расположен далеко от места происшествия», — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

Инспекторы дорожного надзора обследовали участок, где произошла авария, и не выявили неудовлетворительных дорожных условий: отсутствие тротуаров и оборудованного остановочного пункта. В адрес организаций, обслуживающих участок улично-дорожной сети, выданы предписания на устранение выявленных недостатков. По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции посетят школу, где обучается ребёнок, для изучения организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Одновременно информация о факте ДТП и обстоятельствах, связанных с переходом ребёнком проезжей части в неустановленном месте, направлена в отделение по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское» для оценки исполнения родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.