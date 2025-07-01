Достойно Книги рекордов Гиннесса. Тагильская художница нарисовала панно длиной более 57 метров на фасаде дома на улице Черных

В Нижнем Тагиле ТСЖ «Медик» решило улучшить фасад дома № 13 на улице Черных. Было проведено собрание жильцов, на котором предложили украсить нижнюю часть фасада росписью во всю его длину. По заказу ТСЖ художница Наталья Смирнова и её дочь Ксения создали большое панно длиной более 57 метров.

«Я долгое время преподавала в училище у художников-оформителей и таких объектов у нас было много по городу: школы, детские сады и другие учреждения. Поэтому для меня эта работа была не сложной, но интересной. Сейчас у меня своя мастерская, и я больше преподаю и пишу картины на заказ. Но этот заказ был неожиданным, так как сейчас мало кто делает росписи на стенах. Для росписи мы выбрали некоторые объекты города, природу и животных Урала.Сумма за работу небольшая, но мне просто хотелось порадовать жителей города и особенно пожилых людей», — рассказала АН «Между строк» Наталья Смирнова.

По её словам, для росписи она выбрала яркие и стойкие фасадные краски, чтобы панно сохранялось как можно дольше и могло радовать своим видом тагильчан. Большинство жильцов дома остались довольны проделанной работой. Однако у некоторых из них возникли вопросы к ТСЖ по поводу изменения внешнего вида здания.

«Сам рисунок очень красивый, художницы умнички, но есть один нюанс, это всё равно в очередной раз замажется “уличным творчеством”. Понимаю, что творчество стоит денег, но просьбы жильцов управляющий нашим ТСЖ не слышит. Лучше бы вовремя косилась трава и убирался снег зимой. Это всё замечательно, ярко и интересно, просто считаю, что есть вещи первой необходимости, от которых зависит наше здоровье и здоровье наших детей и домашних животных», — поделилась с редакцией АН «Между строк» одна из жительниц дома.

На выполнение панно был предоставлен месяц. Сроки ставили исходя из погодных условий и возможностей художника. Дочь Натальи, Ксения, которая помогала с завершением росписи, как раз приехала в гости из Новосибирска. У неё тоже художественное образование.

Отметим, что в 2016 году калининградский художник Андрей Турицын попал в Книгу рекордов Гиннеса, нарисовав картину длиной почти 50 метров. Он украсил росписью забор на территории детского садика в польском городе Вронки.

Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, длина дома № 13 по улице Черных в Нижнем Тагиле составляет 57,7 метра.